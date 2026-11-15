Cựu danh thủ Ronaldinho chuẩn bị tái xuất sân cỏ ở tuổi 46

Ronaldinho sẽ có màn tái xuất đáng chú ý khi khoác áo Ravenna, đội bóng đang thi đấu tại Serie C - giải hạng ba của bóng đá Italy.

Trận đấu với đối thủ địa phương Forlì diễn ra trên sân Stadio Bruno Benelli, được xem là sự kiện đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên cựu ngôi sao Barcelona trở lại một trận đấu chính thức sau 11 năm.

Lần gần nhất Ronaldinho thi đấu chuyên nghiệp là trong màu áo Fluminense của Brazil vào năm 2015.

Anh tuyên bố giải nghệ vào năm 2018, khép lại sự nghiệp từng đưa mình trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất thế giới.

Các cổ động viên đang rất mong chờ màn tái xuất của Ronaldinho. Ảnh: Aljazeera

Theo HLV Andrea Mandorlini, Ronaldinho chắc chắn sẽ được tung vào sân trong hiệp hai. Nhà cầm quân này cho biết cựu tuyển thủ Brazil sẽ chơi ở vị trí tấn công và được tự do di chuyển, thể hiện khả năng sáng tạo vốn làm nên thương hiệu của anh.

Ở tuổi 46, Ronaldinho vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Anh đang hướng đến cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp, sau khi dừng lại ở con số 299 trước khi giải nghệ. Trận gặp Forlì vì thế có thể trở thành dịp để danh thủ Brazil chạm tới dấu mốc đặc biệt này.

Ronaldinho gia nhập Ravenna trong mùa hè năm nay và cũng trở thành cổ đông của CLB. Đội bóng Italy được điều hành bởi doanh nhân Ignazio Cipriani, một người bạn của cựu danh thủ. Sự góp mặt của Ronaldinho được kỳ vọng giúp Ravenna thu hút sự chú ý của người hâm mộ và mở rộng hình ảnh ra quốc tế.

Sức nóng trước trận đấu đã vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc đối đầu thông thường tại Serie C. Sân Benelli dự kiến kín chỗ, ban tổ chức còn lắp thêm khán đài tạm thời để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Truyền thông từ nhiều quốc gia cũng quan tâm đến màn trở lại của nhà vô địch World Cup 2002.

Trong sự nghiệp đỉnh cao, Ronaldinho từng khoác áo Paris Saint-Germain, Barcelona và AC Milan. Anh giành Quả bóng Vàng năm 2005, hai chức vô địch La Liga và Champions League cùng Barcelona, bên cạnh danh hiệu World Cup 2002 với tuyển Brazil.

Dù đã rời xa bóng đá đỉnh cao nhiều năm, Ronaldinho vẫn được nhớ đến bởi kỹ thuật điêu luyện, những pha xử lý ngẫu hứng và phong cách chơi bóng đầy cảm hứng. Màn tái xuất tại Italy lần này không chỉ là cơ hội để anh trở lại sân cỏ mà còn là dịp để người hâm mộ chứng kiến thêm một lần hình ảnh số 10 huyền thoại trong màu áo thi đấu.