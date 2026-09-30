'Cựu công chúa Miu Miu' Wonyoung lần đầu tới Dior, bật mood 'ngoại giao thời trang'

Tối 29/9 (giờ Việt Nam), Wonyoung (IVE) chính thức xuất hiện tại show Dior Xuân - Hè 2027 trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Sau màn "chuyển nhà" từ Miu Miu sang Dior, nữ thần tượng lập tức thu hút sự chú ý với tạo hình nữ tính, sang trọng nhưng vẫn "rất Wonyoung".

Ngay khi vừa xuất hiện, nữ ca sĩ nhanh chóng được vây quanh bởi ống kính truyền thông.

Tại sự kiện thời trang lần này, nữ idol sinh năm 2004 chọn một set đồ phối giữa áo ren trắng ngà và chân váy ren đen xuyên thấu. Phần khăn quàng cổ đồng điệu được thả dài tự nhiên, tạo độ mềm mại cho tổng thể.

Cô nàng phối thêm phụ kiện với túi Dior Cigale màu hồng pastel và đôi slingback đính nơ tạo điểm nhấn ngọt ngào.

Đi cùng trang phục là kiểu trang điểm trong trẻo với lớp nền căng bóng, đôi môi hồng nhạt và mái tóc layer buông lơi tự nhiên. Tạo hình này khiến diện mạo của Wonyoung trông vừa tiểu thư, vừa có chút trưởng thành hơn so với hình ảnh "công chúa Miu Miu" quen thuộc trước đó.

Cận cảnh layout trang điểm của Wonyoung qua ống kính của hung thần Getty Images.

Dù lần đầu xuất hiện tại một show Dior, Wonyoung lại nhanh chóng cho thấy sự tự tin và khả năng làm chủ không khí. Trong những khoảnh khắc được ghi lại tại sự kiện, Wonyoung chủ động tiến tới trò chuyện cùng Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson, cặp đôi LingOrm từ Thái Lan.

Wonyoung chung khung hình với Jonathan Anderson.

Đặc biệt, màn chào hỏi chớp nhoáng giữa hai đại diện K-Pop là Jisoo và Wonyoung tại Dior cũng lập tức lọt vào "tầm ngắm" của fan. Cả hai chỉ kịp chào hỏi nhanh, nhưng khoảnh khắc chung khung hình của hai visual đình đám hai thế hệ đã đủ khiến dân tình "xin collab".

Lần xuất hiện đầu tiên tại Dior của Wonyoung được cho là tín hiệu rõ nhất cho thấy quá trình nữ idol và nhà mốt nước Pháp tiến thêm một bước trong mối quan hệ hợp tác, có thể danh phận chính thức của cô sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.