Thông tin từ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã chứng khoán: OPC) cho biết, ông Trịnh Xuân Vương, thành viên HĐQT, cùng người nhà là con trai và con dâu, đồng loạt đăng ký bán toàn bộ cổ phần đang nắm giữ, qua đó dự kiến rút hoàn toàn khỏi cơ cấu cổ đông doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Trịnh Xuân Vương hiện là cá nhân sở hữu tỷ lệ cổ phần lớn nhất tại OPC, với 14,6% vốn điều lệ, tương ứng hơn 10,6 triệu cổ phiếu. Ông Vương đã đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu này với lý do được đưa ra là “thay đổi danh mục đầu tư”. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Vương dự kiến sẽ thu về hơn 106 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của ông Vương tại OPC sẽ giảm về 0%.

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Cùng ngày, con trai và con dâu ông Trịnh Xuân Vương cũng đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại OPC. Cụ thể, ông Trịnh Việt Tuấn, con trai ông Vương, dự kiến bán gần 70.000 cổ phiếu OPC. Trong khi đó, bà Đỗ Thụy Như Hà, con dâu ông Vương, đăng ký bán toàn bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu đang sở hữu. Tương tự như ông Vương, nếu giao dịch hoàn tất, cả hai cũng sẽ không còn trong danh sách cổ đông của doanh nghiệp.

Các giao dịch đều dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20/11 đến ngày 19/12, với cùng lý do là “thay đổi danh mục đầu tư”.

Như vậy, nếu giao dịch thành công, tổng cộng khoảng 15,6% vốn điều lệ OPC sẽ được chuyển nhượng. Ông Trịnh Xuân Vương và gia đình sẽ không còn liên quan nhiều đến OPC.

Ông Vương từng có khoảng 10 năm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT OPC. Đến tháng 10/2021, ông chuyển sang đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT.

Động thái thoái vốn của ông Vương và người thân diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu OPC đang có xu hướng giảm mạnh sau khi rời vùng đỉnh ngắn hạn. So với thời điểm cuối tháng 7, thị giá OPC hiện đã giảm hơn 10%. Kết phiên sáng 18/11, cổ phiếu OPC dừng ở mức 18.500 đồng/cp.

Quý 3 năm nay, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ còn 233 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng giảm 10% so với cùng kỳ chỉ còn 29,2 tỷ đồng. Theo Tổng Giám đốc Phạm Thị Xuân Hương, nguyên nhân chủ yếu do kênh OTC chịu tác động từ các quy định mới về thuế đối với hộ kinh doanh, việc tăng cường quản lý thuốc kê đơn và áp lực cạnh tranh gia tăng trên thị trường.

Để ứng phó, phía công ty cũng đã triển khai các chương trình khuyến mại và chính sách hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng, duy trì thị trường và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Ở góc độ ngành, bên cạnh triển vọng tăng trưởng tích cực và sự hỗ trợ từ nhiều chính sách của Chính phủ, ngành dược Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít rủi ro. Có thể kể đến như áp lực cạnh tranh từ thuốc nhập khẩu, các yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe, sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Bên cạnh đó, rủi ro chất lượng sản phẩm, thiếu nhân lực trình độ cao và thay đổi chính sách đấu thầu cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành.

Tuy nhiên, theo SHS, xu hướng China+1 và làn sóng FDI đang mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu nếu các doanh nghiệp chú trọng nâng cao năng lực sản xuất và tự chủ nguyên liệu.

SHS cũng lưu ý, nhiều tập đoàn ngoại đang gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp dược Việt Nam. Xu hướng này cũng sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh lớn về công nghệ và quản trị cũng như áp lực giữ thị phần của doanh nghiệp trong nước.