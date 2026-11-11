Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) cùng 4 cấp Phó bị đề nghị truy tố

Đưa 30 tỷ đồng để được tạo điều kiện thực hiện dự án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế, xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Free Land và các đơn vị liên quan.

Trong số các bị can đáng chú ý có ông Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; các cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị đề nghị truy tố về hai tội danh là Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Đinh Quốc Thái từng hầu toà về tội Nhận hối lộ liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai (Ảnh: TTXVN).

Trong khi đó, bà Vũ Minh Lý - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Free Land, bị đề nghị truy tố về 3 tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương xem xét cho đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch), nhằm tạo nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nắm được chủ trương này, Vũ Minh Lý cùng một số cá nhân thành lập Liên danh Cửu Long - Hamico để xin thực hiện dự án khu dân cư trên diện tích đất nói trên.

Để được chấp thuận làm chủ đầu tư, Lý tìm gặp ông Đinh Quốc Thái (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), nhờ tạo điều kiện triển khai dự án.

Cơ quan điều tra xác định, ông Thái đồng ý và chỉ đạo bà Phan Thị Mỹ Thanh tạo điều kiện cho liên danh. Đồng thời, ông Thái chỉ đạo Võ Thanh Nhuận (khi đó công tác tại Văn phòng UBND tỉnh) hỗ trợ Lý hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Dù chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, ngày 26/8/2014, bà Thanh vẫn ký văn bản chấp thuận chủ trương cho Liên danh Cửu Long - Hamico thực hiện dự án. Cơ quan điều tra xác định, văn bản này thực chất là việc chỉ định chủ đầu tư không thông qua đấu thầu, trái quy định pháp luật.

Sau đó, chủ đầu tư dự án lần lượt được chuyển từ Liên danh Cửu Long - Hamico sang Công ty CP Ngũ Long Tân, rồi Công ty CP Free Land do Vũ Minh Lý điều hành.

Đáng chú ý, để được cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh tạo điều kiện thực hiện các thủ tục chỉ định chủ đầu tư, Lý đã 8 lần đưa tổng cộng 30 tỷ đồng cho bà Thanh thông qua Võ Thanh Nhuận.

Theo cơ quan điều tra, Nhuận có vai trò giúp sức cho bà Thanh trong việc Nhận hối lộ, trực tiếp nhận tiền từ Lý rồi chuyển cho bà Thanh. Ngoài khoản tiền 8 tỷ đồng được chia, Nhuận còn nhận thêm 150 triệu đồng từ Lý vào các dịp lễ, Tết trong giai đoạn 2012-2015.

Quá trình điều tra, bà Thanh và Nhuận thừa nhận hành vi nhận tiền. Hai bị can đã nộp lại lần lượt 22 tỷ đồng và hơn 8 tỷ đồng.

Sai phạm về đất đai gây thiệt hại hơn 117 tỷ đồng

Không chỉ có sai phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư, kết luận điều tra còn chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quá trình giao đất, định giá đất và xác định tiền sử dụng đất đối với Công ty Free Land.

Theo đó, khi tỉnh Đồng Nai xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp tại dự án, Vũ Minh Lý tiếp tục liên hệ, đề nghị Nguyễn Quốc Hùng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, tạo điều kiện giảm số tiền sử dụng đất phải nộp.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Hùng đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất và cán bộ liên quan xác định giá đất theo hướng có lợi cho Công ty Free Land.

Trong quá trình này, Lý còn thỏa thuận đưa tổng cộng 700 triệu đồng cho Đỗ Đình Ngoan (định giá viên Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai), nhằm giảm giá đất.

Từ những thỏa thuận trên, các cá nhân liên quan đã thực hiện việc tính toán, thẩm định và phê duyệt giá đất không đúng quy định, khiến nghĩa vụ tài chính của Công ty Free Land đối với ngân sách Nhà nước bị giảm.

Kết quả định giá lại xác định, những sai phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư, giao đất và tính tiền sử dụng đất qua 3 đợt đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 117 tỷ đồng.

Bên cạnh sai phạm về đất đai, cơ quan điều tra còn xác định Vũ Minh Lý chỉ đạo nhân viên sử dụng 6 doanh nghiệp trong nhóm công ty do mình điều hành để lập hợp đồng khống, mua và sử dụng 100 hóa đơn giá trị gia tăng không có giao dịch thực tế.

Kết quả giám định xác định 3 doanh nghiệp gồm Free Land, 3L Sài Gòn và LEO đã trốn tổng cộng hơn 14 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, tổng thiệt hại trong vụ án được xác định hơn 131 tỷ đồng, gồm hơn 117 tỷ đồng thiệt hại từ sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và hơn 14 tỷ đồng tiền thuế bị trốn.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền Vũ Minh Lý và các bên liên quan đã nộp, bị thu giữ để khắc phục hậu quả là gần 318 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Refico, đơn vị hiện sở hữu toàn bộ cổ phần Công ty Free Land, đã nộp gần 288 tỷ đồng.

Ông Đinh Quốc Thái (sinh ngày 22/8/1959 tại Bến Tre) là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011–2016 và 2016–2021. Ngoài sai phạm trên, trước đó ngày 19/10/2022, ông Thái bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Quá trình điều tra xác định ông đã nhận hối lộ tổng số tiền 14,5 tỷ đồng. Tại phiên toà sơ thẩm sau đó, ông Thái bị tuyên 9 năm tù và không kháng cáo. Ngày 14/7/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 846/QĐ-TTg thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Quốc Thái bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.