Cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị khởi tố

Theo thông tin do công ty này công bố, khoảng 10h ngày 2/10, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đến làm việc tại công ty và thông báo quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.

Tại buổi làm việc, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã giao văn bản cho Đảng ủy công ty. Theo văn bản này, quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương được Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành ngày 28/9.

Theo đó, việc khởi tố bà Nguyễn Thị Giang Hương liên quan đến trách nhiệm của bà trong quá trình công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay thuộc TP Đồng Nai), trước khi chuyển công tác về Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai cho biết, trước đó công ty chưa nhận được văn bản chính thức nào liên quan đến việc này. Sau khi nhận được thông báo, công ty đã thực hiện công bố thông tin bất thường trên Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, trên cổng thông tin doanh nghiệp và niêm yết theo quy định, đồng thời báo cáo UBND TP Đồng Nai, cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương.

Trước khi được điều động về Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Giang Hương từng giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch. Năm 2024, khi đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, bà Hương bị một nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai (trước sáp nhập) xác định một nhóm đối tượng người Việt Nam, dưới sự chủ mưu của một đối tượng nước ngoài sinh sống tại Campuchia đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để cấu kết với các đối tượng trong nước thực hiện hành vi lừa đảo. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khi đó đã phát hiện 12 đối tượng tại Việt Nam sử dụng thẻ căn cước giả, lập 7 tài khoản ngân hàng để bán cho nhóm đối tượng lừa đảo.

Liên quan đến bà Nguyễn Thị Giang Hương, ngày 12/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hương.

Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai; không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu những tài sản đã kê khai theo quy định. Những vi phạm này được xác định đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Ngày 19/8, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Sau khi bị kỷ luật, bà Hương được điều động về công tác tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.