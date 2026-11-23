Cùng bị xét xử có: Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bị cáo Hòa, sinh năm 1958, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977), Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1987).

Bị cáo Phạm Thị Hòa được dẫn giải đến tòa. Ảnh: N.M

Khi kiểm tra nhân thân, thư ký phiên tòa thông báo bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt; hơn 100 bị hại có mặt.

Tại toà, bị cáo Tú cho biết, chị gái Nguyễn Thị Ngọc Lan đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng không còn tỉnh táo. Lan nhập viện lúc 1h ngày 19-11, hai chị em Lan. Trong vụ án, Lan và Tú được cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cho tại ngoại.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020-6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bị cáo Phạm Thị Hòa và Thùy Linh, Lan Hương đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bị cáo Hòa (khi đó là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn).

Các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên, sau đó cung cấp cho những người này các tài liệu sai sự thật về chiến lược kinh doanh do Linh và Hương tạo ra. Từ những tài liệu này, các cộng tác viên, nhân viên tư vấn, giới thiệu với nhà đầu tư rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động và thu về lợi nhuận cao…

Khách hàng được kêu gọi đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần và được hứa hẹn trả lợi tức, mức lãi suất cao.

Thùy Linh và Lan Hương đưa ra các bảng lãi suất đầu tư hấp dẫn, dao động từ 9-13,5%, tùy thuộc vào thời hạn ký hợp đồng. Các bị cáo cam kết trả lợi nhuận đúng hạn, đồng thời cho phép nhà đầu tư rút vốn trước thời hạn.

Tuy nhiên, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao các quyền lợi của cổ đông và cũng không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Cáo trạng xách định, từ tháng 10/2020–6/2023, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa trong công ty.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Phạm Thị Hòa, Thùy Linh và Lan Hương đã dùng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư và chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được bị cáo Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.

Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú không có chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng “chạy án”. Tuy nhiên, hai bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an và có thể giúp Nguyễn Thị Lan Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ hình phạt, qua đó nhận 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Lan và Tú đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền còn lại, Lan chiếm đoạt và sử dụng để mua căn hộ chung cư trị giá 9,5 tỷ đồng, đồng thời gửi tiết kiệm dưới tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Hành vi này khiến bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Phiên toà diễn ra trong nhiều ngày.