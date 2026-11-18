Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Phải được giao nhiệm vụ cụ thể thì mới phải chịu trách nhiệm

Hội đồng xét xử tập trung xét hỏi nhóm cựu cán bộ quận Hà Đông (cũ) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trình bày tại tòa, bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng, cho biết bản thân rất chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi của các hộ dân đã mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng việc bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là chưa đúng người.

Theo lời khai, thời điểm dự án triển khai, Ủy ban nhân dân phường không có đủ nhân lực và cũng không được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra bên trong công trình dự án CT6 Kiến Hưng. Bị cáo Hưng cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ phường từng nhiều lần đến dự án yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ để kiểm tra nhưng không nhận được sự hợp tác. Những khó khăn, vướng mắc này đã được phường báo cáo lên Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, song không nhận được chỉ đạo hoặc hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Đối với các công trình riêng lẻ, bị cáo khẳng định địa phương đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm. Riêng dự án chung cư CT6 Kiến Hưng, phường đã cố gắng xử lý trong phạm vi khả năng, thậm chí có những việc vượt quá thẩm quyền nhưng vẫn không nhận được chỉ đạo cụ thể từ lãnh đạo quận phụ trách.

Bị cáo Hưng cho rằng, nếu được giao nhiệm vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì bản thân sẵn sàng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bị cáo cho rằng, tuy không được giao nhiệm vụ nhưng địa phương đã nỗ lực hết sức nhưng vượt quá năng lực và điều kiện thực tế.

Trước quan điểm của bị cáo, Hội đồng xét xử đặt vấn đề, với trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, việc kiểm tra, quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên, không phụ thuộc vào việc có được giao nhiệm vụ cụ thể hay không.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Hưng tiếp tục khẳng định bản thân đã làm hết trách nhiệm trong khả năng của địa phương và không mong muốn những sai phạm tại dự án xảy ra. “Phải được giao nhiệm vụ chúng tôi mới làm, không giao thì không có trách nhiệm thực hiện”, bị cáo này khai.

Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khách quan, toàn diện vụ án và áp dụng Nghị quyết số 29 của Quốc hội, không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Cùng trình bày tại tòa, hai cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng cũng cho rằng bản thân đã nhiều lần xuống kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý dự án nhưng không được hợp tác. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân quận cũng không cung cấp các tài liệu cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra.

Hội đồng xét xử đặt câu hỏi, nếu không kiểm tra được do chủ đầu tư không hợp tác thì các bị cáo có thể cho rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm hay không, đồng thời yêu cầu các bị cáo nhìn nhận lại quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, các bị cáo tiếp tục trình bày rằng dù quy định về trách nhiệm quản lý đã rõ, nhưng điều kiện nhân lực, năng lực chuyên môn của cấp phường thời điểm đó còn hạn chế. Các bị cáo cho rằng mình đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi khả năng.

Về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra dự án, các bị cáo khai rằng sau mỗi lần xuống hiện trường đều báo cáo miệng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường để người đứng đầu địa phương phản ánh tại các cuộc họp giao ban với Ủy ban nhân dân quận, chứ không lập thành văn bản riêng.

Nhóm cựu cán bộ phường cho rằng CT6 Kiến Hưng là dự án có quy mô lớn, trong khi cấp phường không đủ nhân lực và năng lực chuyên môn để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện. Theo các bị cáo, trách nhiệm quản lý, kiểm tra và xử lý những vi phạm tại dự án phải thuộc về cấp quận.

Trong khi đó, bị cáo Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, cũng đưa ra lý do khách quan để giải thích cho việc chưa thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra tại dự án. Bị cáo khai thời điểm đó được giao làm tổ trưởng phụ trách công tác giải phóng mặt bằng tại 2 phường Phú Lương, Phú La phục vụ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong 2 năm. Đây là công trình trọng điểm, đòi hỏi phải tập trung toàn bộ thời gian, nhân lực và thường xuyên bám sát tiến độ nên bị cáo không thể dành sự quan tâm cần thiết cho việc kiểm tra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Kết quả điều tra cho thấy, Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý đối với dự án CT6 Kiến Hưng.

Tại các cuộc họp giao ban quận hoặc giao ban khối quản lý đô thị, cả Ủy ban nhân dân phường và thanh tra xây dựng quận cũng không hề báo cáo, đề xuất kiểm tra, phát hiện vi phạm của công trình.

Quyền lợi của người dân sẽ được bảo đảm đầy đủ

Chiều nay, Hội đồng xét xử cũng dành thời gian thẩm vấn các bị hại.

Những người được hỏi đều trình bày đã sinh sống ở các căn hộ nhiều năm nhưng không được cấp sổ đỏ. Thời điểm ký hợp đồng mua bán, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch, đều tin tưởng ông Lê Thanh Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Ông Phạm Văn T., một bị hại đại diện cho cư dân tầng 2 và tầng 3 trình bày: Thời điểm mua căn hộ ở CT6 Kiến Hưng ông có đến Văn phòng của ông Thản ở Khách sạn Mường Thanh và được cho biết, dự án xây dựng đúng quy hoạch và thiết kế.

"Từ khi nhận bàn giao căn hộ, đến nay tôi chưa được cấp sổ đỏ. Sau 2 năm sinh sống ở CT6 2 tôi mới biết căn hộ không được cấp sổ đỏ do xây dựng sai phép", lời ông T.

Đại diện cư dân tầng 2 và tầng 3 đề nghị chính quyền xem xét cấp sổ đỏ cho các căn hộ. Trường hợp buộc phải di dời, người dân đề nghị được định giá căn hộ theo mức giá tại Kết luận của Hội đồng định giá tài sản.

Một người bị hại khác khai rằng thời điểm mua nhà ở CT6, dự án khá "hot", chị phải mua chênh. Bị hại này cũng mong được cấp sổ đỏ. "Tôi lo lắng khi ông Thản phải khắc phục ở 12 dự án. Nếu doanh nghiệp không đủ tiền thi hành án thì ai bảo đảm quyền lợi của chúng tôi", lời người bị hại.

Trước ý kiến của các bị hại, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, "Quyền lợi của người dân sẽ được bảo đảm đầy đủ".

Đại diện này cũng thông tin, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố. Nghị quyết này có ý nghĩa rất lớn, giúp bảo vệ lợi ích, an toàn cho người dân; đồng thời cũng mang tính răn đe, xử lý các dự án sai phạm khác trên địa bàn thành phố.