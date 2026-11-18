Cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng cho rằng bị truy tố không đúng

Chiều 18/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi) - cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội Lừa dối khách hàng, tiếp tục phần xét hỏi.

HĐXX tập trung xét hỏi nhóm cựu cán bộ quận Hà Đông (cũ) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông và Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Trình bày tại tòa, bị cáo Đỗ Văn Hưng - cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, cho biết bản thân chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi của các hộ dân đã mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Tuy nhiên, bị cáo cho rằng việc truy tố mình về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là chưa phù hợp. Theo lời khai, thời điểm dự án triển khai, UBND phường không có đủ nhân lực và cũng không được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra bên trong công trình.

Bị cáo Hưng cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ phường từng nhiều lần đến dự án yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ để kiểm tra nhưng không nhận được sự hợp tác. Những khó khăn, vướng mắc này đã được phường báo cáo lên UBND quận Hà Đông, song không nhận được chỉ đạo hoặc hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Đối với các công trình riêng lẻ, bị cáo khẳng định địa phương đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm. Riêng dự án chung cư CT6 Kiến Hưng, phường đã cố gắng xử lý trong phạm vi khả năng, thậm chí có những việc vượt quá thẩm quyền nhưng vẫn không nhận được chỉ đạo cụ thể từ lãnh đạo quận phụ trách.

Bị cáo Hưng cho rằng, nếu được giao nhiệm vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì bản thân sẵn sàng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bị cáo cho rằng địa phương đã nỗ lực hết sức nhưng vượt quá năng lực và điều kiện thực tế.

Trước quan điểm của bị cáo, HĐXX đặt vấn đề, với trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, việc kiểm tra, quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên, không phụ thuộc vào việc có được giao nhiệm vụ cụ thể hay không.

Trả lời HĐXX, bị cáo Hưng tiếp tục khẳng định bản thân đã làm hết trách nhiệm trong khả năng của địa phương và không mong muốn những sai phạm tại dự án xảy ra.

Cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng bày tỏ buồn bã khi bị truy tố, cho rằng việc này ảnh hưởng lớn đến tâm lý, công việc và bản thân đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét khách quan, toàn diện vụ án và không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trách nhiệm chính thuộc cấp Quận?

Cùng trình bày tại tòa, hai cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng cũng cho rằng bản thân đã nhiều lần xuống kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý dự án nhưng không được hợp tác. Trong khi đó, UBND quận cũng không cung cấp các tài liệu cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra.

HĐXX đặt câu hỏi, nếu không kiểm tra được do chủ đầu tư không hợp tác thì các bị cáo có thể cho rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm hay không, đồng thời yêu cầu các bị cáo nhìn nhận lại quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, các bị cáo tiếp tục trình bày rằng dù quy định về trách nhiệm quản lý đã rõ, nhưng điều kiện nhân lực, năng lực chuyên môn của cấp phường thời điểm đó còn hạn chế. Các bị cáo cho rằng mình đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi khả năng.

Về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra dự án, các bị cáo khai rằng sau mỗi lần xuống hiện trường đều báo cáo miệng với Chủ tịch UBND phường để người đứng đầu địa phương phản ánh tại các cuộc họp giao ban với UBND quận, chứ không lập thành văn bản riêng.

Riêng bị cáo Bùi Văn Bằng khẳng định đã trực tiếp báo cáo những vướng mắc trong quá trình kiểm tra dự án tại các cuộc họp giao ban với UBND quận. Dù Chủ tịch UBND quận phủ nhận việc này và nội dung các biên bản họp không thể hiện, bị cáo vẫn bảo lưu lời khai của mình.

Nhóm cựu cán bộ phường cho rằng CT6 Kiến Hưng là dự án có quy mô lớn, trong khi cấp phường không đủ nhân lực và năng lực chuyên môn để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện. Theo các bị cáo, trách nhiệm quản lý, kiểm tra và xử lý những vi phạm tại dự án phải thuộc về cấp quận.

Trong khi đó, bị cáo Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, cũng đưa ra lý do khách quan để giải thích cho việc chưa thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra tại dự án.

Bị cáo khai thời điểm đó được giao làm tổ trưởng phụ trách công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Đây là công trình trọng điểm, đòi hỏi phải tập trung toàn bộ thời gian, nhân lực và thường xuyên bám sát tiến độ nên bị cáo không thể dành sự quan tâm cần thiết cho việc kiểm tra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Phiên tòa đang tiếp tục!