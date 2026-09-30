Cựu chủ tịch Man City muốn CLB bị loại khỏi Premier League

Một ủy ban độc lập đã kết luận Manchester City vi phạm hàng loạt quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn 2009-10 đến 2017-18, sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm.

Theo kết luận được công bố, Man City đã sử dụng các thỏa thuận thương mại bị xác định là “giả mạo” để làm tăng doanh thu và giảm chi phí, trong đó số tiền bị thổi phồng được cho là hơn 900 triệu bảng.

David Bernstein đã lên tiếng chỉ trích Manchester City. Ảnh: PA

Phán quyết cũng cho rằng, Man City đã nộp các báo cáo tài chính không phản ánh chính xác tình hình thực tế, vi phạm những quy định về giới hạn chi tiêu của Premier League và UEFA, đồng thời có nhiều vi phạm liên quan đến nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, David Bernstein, cựu chủ tịch Man City, đã lên tiếng yêu cầu những hình phạt nặng hơn một khoản tiền phạt tài chính.

Phát biểu trên BBC Radio 5 Live, ông cho rằng, tình hình “tồi tệ đến mức không thể tin nổi” và đặt câu hỏi liệu ban lãnh đạo hiện tại của CLB có nên tiếp tục tại vị hay không.

Bernstein cũng cho rằng, các biện pháp xử phạt cần vượt xa vấn đề tài chính. Theo ông, nếu Man City kháng cáo thất bại, CLB “không thể trụ lại ở giải đấu” và “phải chịu hậu quả”. Ông nhấn mạnh, đây là quan điểm của mình với tư cách một người hâm mộ bóng đá.

Những phát biểu của Bernstein được đưa ra trong bối cảnh Premier League đánh giá đây là vụ việc kỷ luật nghiêm trọng nhất trong lịch sử giải đấu.

Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters nhấn mạnh việc bảo đảm các quy định do chính các CLB thông qua được tuân thủ là yếu tố quan trọng để duy trì tính cạnh tranh và sự công bằng của Premier League.

Cựu chủ tịch cho rằng Man City nên bị loại khỏi Premier League. Ảnh: Getty

Theo hồ sơ vụ việc, các cáo buộc ban đầu gồm 115 trường hợp, tập trung vào năm nhóm vấn đề chính: cung cấp thông tin tài chính không chính xác; không cung cấp đầy đủ thông tin về thù lao của HLV và cầu thủ; vi phạm quy định tài chính của UEFA; vi phạm các quy tắc lợi nhuận và bền vững của Premier League; và không hợp tác với cuộc điều tra.

Ủy ban độc lập đã kết luận Man City có lỗi đối với toàn bộ các cáo buộc liên quan đến những vi phạm tài chính nghiêm trọng và phần lớn các cáo buộc về việc không hợp tác với Premier League.

Tuy nhiên, hình phạt dành cho Man City vẫn chưa được quyết định. CLB khẳng định mình vô tội, bác bỏ kết luận của ủy ban độc lập và cho biết sẽ kháng cáo, đồng thời cho rằng phán quyết tồn tại những sai sót nghiêm trọng về pháp lý, nguyên tắc và thực tế. Man City có thời hạn đến ngày 2/10 để tiến hành kháng cáo.

Vì vậy, khả năng Man City bị trừ điểm, phạt tiền, cấm chuyển nhượng hay thậm chí bị loại khỏi Premier League vẫn phụ thuộc vào các bước xử lý tiếp theo và kết quả kháng cáo.

Hiện chưa có quyết định chính thức nào về hình thức xử phạt cuối cùng.