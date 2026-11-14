Cựu chủ tịch huyện vụ giao đất trái luật ở Đồng Nai được 'đại gia' cho tiền chữa bệnh

Trong vụ án giao đất trái pháp luật cho doanh nghiệp xảy ra tại tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai), Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận và đề nghị truy tố bị can Vũ Minh Lý (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Trốn thuế”.

Bị can Nguyễn Thị Hương Giang - cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ), tỉnh Đồng Nai.

Liên quan, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố các bị can Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) và 4 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh này là Trần Văn Vĩnh, Phan Thị Mỹ Thanh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Bị can Phan Thị Mỹ Thanh còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ”.

Nằm trong vụ án, một cựu cán bộ khác của Đồng Nai cũng bị đề nghị truy tố là Nguyễn Thị Giang Hương - cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ) và ở thời điểm phạm tội đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch. Tại vụ án, bị can Hương cũng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đáng chú ý, cựu nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương là người từng bị một nhóm lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt hơn 171 tỉ đồng vào năm 2024. Sau vụ việc này, bị can Hương bị kỷ luật vì kê khai tài sản không trung thực.

Theo kết luận điều tra, thời điểm tham gia thẩm định giá đất cho Công ty Free Land của nữ “đại gia” Vũ Minh Lý vào năm 2020, Nguyễn Thị Giang Hương là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan điều tra (CQĐT) làm rõ, quá trình tính tiền sử dụng đất đối ứng dự án Vành đai 3, bị can Vũ Minh Lý đã thỏa thuận đưa tiền cho Đỗ Đình Ngoan (định giá viên của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường) nhằm xác định giá đất thấp.

Nữ “đại gia” Lý đồng thời liên hệ với bị can Nguyễn Quốc Hùng (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất) đề nghị giảm giá đất để Công ty Free Land giảm số tiền phải nộp vào ngân sách.

Một góc dự án của Công ty Free Land.

Từ đề nghị của Lý, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó có bị can Nguyễn Thị Giang Hương "thực hiện việc giảm giá đất".

Ngoài ra, do sự chỉ đạo của bị can Đinh Quốc Thái và vi phạm của các cán bộ khác ở Đồng Nai, giá đất giao cho Công ty Free Land bị tính sai, gây thiệt hại hơn 117 tỉ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp này và 2 doanh nghiệp liên quan còn có hành vi trốn thuế gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 14 tỉ đồng.

Cá thể hóa hành vi phạm tội, CQĐT xác định, bị can Nguyễn Thị Giang Hương gây thiệt hại 48,1 tỉ đồng trong số thiệt hại 117 tỉ đồng do xác định giá đất thấp hơn thực tế đối với Công ty Free Land. Ngoài sai phạm trong quá trình thẩm định giá đất, kết luận điều tra còn đề cập những khoản tiền cựu Chủ tịch huyện Nguyễn Thị Giang Hương nhận từ “đại gia” Vũ Minh Lý.

Cụ thể, bị can Lý đã đưa cho Hương 700 triệu đồng vào năm 2019. Kết luận điều tra cho rằng, mục đích khoản tiền này là hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng của huyện Nhơn Trạch và hỗ trợ Hương đi chữa bệnh, không liên quan đến việc xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất cho Công ty Free Land.

Tuy nhiên theo kết luận điều tra, ngoài số tiền trên, bị can Hương còn nhận 400 triệu đồng từ Vũ Minh Lý thông qua nhân viên Nguyễn Thanh Tuấn Anh để chuyển cho 4 người liên quan trong quá trình xác định giá đất.

Những người này là Nguyễn Ngọc Thường, khi đó là Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hồng Quế, Nguyễn Văn Tạc và Lê Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường. Mỗi người được dự kiến nhận 100 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Giang Hương khai đã đưa tiền cho cả 4 người nêu trên. Thế nhưng chỉ ông Nguyễn Ngọc Thường thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng vào lần định giá đất thứ ba. Những người còn lại phủ nhận việc nhận tiền “lót tay” từ cựu nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ).