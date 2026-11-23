Hôm nay (23/11), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng hầu tòa với cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu còn có 4 bị cáo khác gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Tú (cùng trú phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Các bị cáo trên đều bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố về tội Rửa tiền. HĐXX gồm 5 người, thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Theo nội dụng cáo buộc, từ tháng 10/2020-6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bà Phạm Thị Hòa và Thùy Linh, Lan Hương đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa (khi đó là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn).

Các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên, sau đó cung cấp cho những người này các tài liệu sai sự thật về chiến lược kinh doanh do Linh và Hương tạo ra. Từ những tài liệu này, các cộng tác viên, nhân viên tư vấn, giới thiệu với nhà đầu tư rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động và thu về lợi nhuận cao…

Bà Phạm Thị Hòa bị cáo buộc lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khách hàng được kêu gọi đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần và được hứa hẹn trả lợi tức, mức lãi suất cao.

Thùy Linh và Lan Hương đưa ra các bảng lãi suất đầu tư hấp dẫn, dao động từ 9-13,5%, tùy thuộc vào thời hạn ký hợp đồng. Các bị cáo cam kết trả lợi nhuận đúng hạn, đồng thời cho phép nhà đầu tư rút vốn trước thời hạn.

Tuy nhiên, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao các quyền lợi của cổ đông và cũng không được ghi danh vào sổ cổ đông.

459 nhà đầu tư chuyển hơn 1.726 tỷ đồng để đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu

Cáo trạng xách định, từ tháng 10/2020–6/2023, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa trong công ty.

Sau khi nhận tiền, bà Phạm Thị Hòa, Thùy Linh và Lan Hương đã dùng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư và chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho hay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được bà Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.

Cũng theo cáo buộc, các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú không có chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng “chạy án”. Tuy nhiên, hai bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an và có thể giúp Nguyễn Thị Lan Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ hình phạt, qua đó nhận 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Lan và Tú đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền còn lại, Lan chiếm đoạt và sử dụng để mua căn hộ chung cư trị giá 9,5 tỷ đồng, đồng thời gửi tiết kiệm dưới tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Đây là hành vi khiến bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố về tội Rửa tiền.