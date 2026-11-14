Cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways về đầu quân cho Vietravel Airlines

HĐQT Vietravel Airlines vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng giữ chức thành viên HĐQT kiêm Chánh văn phòng HĐQT hãng hàng không này.

Theo giới thiệu, ông Bùi Quang Dũng có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh – Đại học Southern Columbia (Mỹ) và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Ông Bùi Quang Dũng (phải) gia nhập Vietravel Airlines. Ảnh: Vietravel Airlines.

Ông Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp lớn như Colliers International, BIM Group, Empire Group.

Trong lĩnh vực hàng không, ông Bùi Quang Dũng từng đồng hành và tham gia điều hành tại Bamboo Airways với vai trò Phó Tổng giám đốc trong giai đoạn 2019 - 2022.

Đến tháng 11/2025, khi đang giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với bề dày kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và hàng không, Vietravel Airlines kỳ vọng sự góp mặt của ông Bùi Quang Dũng sẽ giúp tăng cường sự kết nối giữa định hướng chiến lược của HĐQT và hoạt động triển khai thực tế, đặc biệt trong giai đoạn hãng đang mở rộng quy mô.

Ngoài nhân sự mới, Vietravel Airlines cũng công bố khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến. Việc hiện diện tại Thâm Quyến từ cả Hà Nội và TP. HCM giúp Vietravel Airlines hình thành trục kết nối từ hai trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam tới một trong những đô thị trọng điểm của Vùng Vịnh Lớn GBA, đồng thời mở rộng khả năng kết nối phục vụ du lịch, công tác, thương mại và đầu tư.

Việc mở rộng mạng bay Trung Quốc diễn ra trong giai đoạn Vietravel Airlines tăng tốc chuyển đổi kể từ khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group của doanh nhân Bùi Quang Hiển (bầu Hiển).

Trên nền tảng nguồn lực và định hướng phát triển mới, hãng từng bước củng cố năng lực khai thác, gia tăng đội tàu, mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế, đồng thời hoạch định chiến lược đội tàu dài hạn.

Doanh nghiệp vừa đưa tàu bay Airbus A321 thuộc sở hữu đầu tiên vào đội bay, liên tục bổ sung năng lực khai thác và vừa kí thỏa thuận với Airbus về việc mua 50 tàu bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 tàu bay thuộc dòng A321.