Cựu chủ tịch Gelex và Chứng khoán Bảo Minh 'đầu quân' cho AgriS

Mới đây, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS - Mã: SBT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025–2026.

Tại đại hội, cổ đông đã chấp thuận và bầu thêm 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập gồm bà Nguyễn Hải Tâm và ông Nguyễn Trọng Hiền

Trong đó, ông Nguyễn Trọng Hiền là cái tên không hề xa lạ khi ông từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Gelex (Mã: GEX).

Ông Nguyễn Trọng Hiền sinh năm 1976, quê Nghệ An, có bằng Cử nhân Kinh tế Ngoại thương và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Trọng Hiền, cựu Chủ tịch Tập đoàn Gelex gia nhập AgriS. Ảnh: Gelex.

Trong quá trình công tác, ông Hiền từng làm việc tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã: REE).

Tại REE, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh kiêm Giám đốc dự án điện gió, đồng thời tham gia lãnh đạo tại một số doanh nghiệp khác như CTCP Thủy điện Thác Mơ và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Gelex (Mã: GEX). Ông cũng từng tham gia HĐQT CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra - Mã: GEL) và Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC). Cả hai đều là thành viên trong hệ sinh thái Gelex.

Đến tháng 4/2023, ông Hiền được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Gelex cho tới tháng 4/2026 thì rời Gelex để gia nhập HĐQT của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) với vai trò thành viên HĐQT độc lập.

Hiện ông Hiền là Cố vấn HĐQT Gelex và Cố vấn Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC).

Thành viên HĐQT độc lập thứ hai vừa vào AgriS là bà Nguyễn Hải Tâm. Nhân vật này có bằng Cử nhân Kinh tế và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Minh (BMSC - Mã: BMS) và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Mã: STB). Hiện bà là Chủ tịch HĐQT CTCP Aurai Win Energy.

Bà Nguyễn Hải Tâm - Cựu Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Minh. Ảnh: Bảo Minh.

Sau khi bổ sung hai nhân sự mới, HĐQT AgriS có 8 thành viên, gồm bà Đặng Huỳnh Ức My giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Thái Văn Chuyện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; các thành viên còn lại gồm bà Huỳnh Bích Ngọc, ông Trần Tấn Việt, ông Trần Trọng Gia Vinh, ông Lê Quang Phúc, ông Nguyễn Trọng Hiền và bà Nguyễn Hải Tâm.

Trong đó, 4/8 người là Thành viên HĐQT độc lập.

Theo ban lãnh đạo AgriS chia sẻ trong ĐHĐCĐ cổ đông, việc kiện toàn HĐQT nhằm nâng cao năng lực quản trị, giám sát và đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược phát triển của AgriS trong giai đoạn mới.

Việc bổ sung thành viên độc lập góp phần tăng cường chuyên môn của HĐQT trong các lĩnh vực trọng yếu như chiến lược, quản trị rủi ro và ESG. Qua đó, HĐQT có điều kiện tăng cường hoạt động của các Ủy ban trực thuộc, nâng cao chất lượng giám sát và định hướng phát triển trên toàn hệ thống, bao gồm Việt Nam và các thị trường quốc tế.