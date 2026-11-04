Cựu Chủ tịch GELEX Nguyễn Trọng Hiền gia nhập HĐQT AgriS

Ngày 2/11, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, HOSE: SBT) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025–2026 thông qua chỉ tiêu kinh doanh trong niên độ mới và bầu thêm 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập.

Cụ thể, kết thúc niên độ 2025–2026, AgriS ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 956 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 846 tỷ đồng, tăng 1% so với niên độ trước. Sản lượng đường tiêu thụ tiếp tục vượt mốc 1 triệu tấn.

Xét về cơ cấu doanh thu, ngành đường vẫn là trụ cột kinh doanh của AgriS khi đóng góp hơn 81% tổng doanh thu. Tuy nhiên, các ngành hàng ngoài đường cũng ghi nhận doanh thu 4.865 tỷ đồng, chiếm gần 19% tổng doanh thu cho thấy nỗ lực mở rộng nguồn thu của doanh nghiệp bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Đáng chú ý, mảng gạo mang về doanh thu trên 2.600 tỷ đồng, với sản lượng tiêu thụ vượt 210.000 tấn. Đây là một trong những ngành hàng đóng góp lớn trong nhóm kinh doanh ngoài đường, góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm và mở rộng hoạt động sang lĩnh vực nông sản.

Đối với niên độ 2026–2027, AgriS đặt mục tiêu doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 956 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện niên độ trước, mục tiêu doanh thu tương ứng mức tăng 5%, trong khi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được giữ nguyên.

Hội đồng quản trị AgriS được kiện toàn với 8 thành viên, trong đó có 4 thành viên độc lập.

Một nội dung đáng chú ý khác tại Đại hội là việc AgriS thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập gồm bà Nguyễn Hải Tâm và ông Nguyễn Trọng Hiền.

Trong đó, ông Nguyễn Trọng Hiền là cái tên không hề xa lạ khi ông từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Gelex. Sinh năm 1976 tại Nghệ An, ông Hiền là Cử nhân Kinh tế đối ngoại (Đại học Ngoại thương) và và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Từ năm 2007- 2014, ông công tác tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với các chức vụ Phó ban đầu tư và quyền Trưởng ban đầu tư.

Giai đoạn 2015 – 2020, ông Hiền chuyển sang CTCP Cơ điện lạnh (REE Corporation) với tư cách Phó ban đầu tư, Giám đốc Kinh doanh kiêm Giám đốc dự án điện gió. Đây cũng là thời điểm ông nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp khác như CTCP Thủy điện Thác Mơ, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh…

Từ tháng 6/2020, ông Hiền là thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (sau này là CTCP Tập đoàn GELEX). Giai đoạn 2021-2022, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Gelex, đồng thời đảm nhiệm nhiều cương vị khác tại các công ty trong cùng hệ sinh thái như Viglacera, Hạ tầng Gelex...

Kể từ tháng 4/2023, ông Hiền là Chủ tịch HĐQT GELEX đồng thời là Thành viên độc lập HĐQT Viglacera. Tới đầu tháng 4/2026 ông Nguyễn Trọng Hiền đã từ nhiệm thành viên HĐQT tại Gelex, sau đó là Viglacera.

Sau khi bổ sung 2 nhân sự mới HĐQT AgriS có 8 thành viên, trong đó 4 thành viên độc lập, chiếm 50%.

Theo AgriS, việc kiện toàn HĐQT nhằm tăng cường năng lực giám sát độc lập, nâng cao tính khách quan trong quản trị và chất lượng ra quyết định chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động và thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Đại hội thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 6%. Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 56 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành trên 560 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong tầm nhìn đến niên độ 2030–2031, AgriS định hướng tiếp tục phát triển trên nền tảng ngành đường, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm có tiềm năng như dừa, gạo, chuối, dứa, thực phẩm và đồ uống cùng các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao.