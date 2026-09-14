Cựu Chủ tịch EVNNPT Đặng Phan Tường là ai?

Ông Đặng Phan Tường. Ảnh: EVNNPT

Ngày 13.9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Việc khởi tố được thực hiện trong quá trình C01 điều tra vụ án hình sự xảy ra tại EVNNPT, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan. Vụ án liên quan quá trình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Ông Đặng Phan Tường, 61 tuổi, có nhiều năm công tác trong ngành điện. Ông bắt đầu làm việc tại Ban Quản lý các công trình điện miền Bắc từ năm 1987.

Tháng 4.2008, khi EVNNPT được thành lập, ông Tường được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng thành viên của tổng công ty. Ông giữ vị trí này đến tháng 8.2011.

Từ tháng 9.2011, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT và đảm nhiệm vị trí này đến đầu tháng 9.2020. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại EVNNPT, ông Tường nghỉ chế độ trước tuổi.

Trong thời gian giữ vị trí lãnh đạo EVNNPT, ông Tường gắn với hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp truyền tải điện quốc gia. EVNNPT là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý, vận hành và đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Sau hơn 4 năm rời EVNNPT, ông Tường trở lại hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện. Ngày 14.11.2024, ông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị EEMC nhiệm kỳ 2024-2029.

EEMC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị điện. Công ty có mã chứng khoán TBD.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 của EEMC, ông Đặng Phan Tường nhận tổng thu nhập 224,6 triệu đồng từ doanh nghiệp trong năm, tương đương bình quân gần 19 triệu đồng mỗi tháng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khoản thu nhập của ông Tường tại EEMC là 94,8 triệu đồng, tương ứng bình quân gần 16 triệu đồng mỗi tháng.

Việc ông Tường bị khởi tố được EEMC công bố dưới dạng thông tin bất thường tới các cổ đông và nhà đầu tư.

Vụ án liên quan quá trình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, do EVNNPT làm chủ đầu tư. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, vụ án xảy ra tại 13 đơn vị và đã khởi tố 47 bị can để điều tra các sai phạm liên quan đấu thầu, kế toán, tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cho biết các sai phạm xảy ra tại nhiều khâu của dự án, từ lập, phê duyệt dự toán, đấu thầu đến nghiệm thu, quyết toán. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.