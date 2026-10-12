Cựu chủ tịch Barca gây phẫn nộ khi chỉ trích Messi

Gaspart chỉ trích gay gắt Lionel Messi.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên Eurosport, ông Gaspart, người từng ký hợp đồng đầu tiên với Messi khi anh 13 tuổi, đưa ra phát biểu gay gắt hướng về phía siêu sao người Argentina.

Gaspart nhấn mạnh: "Không có gì phải tranh cãi về trình độ của Messi, cậu ta là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng có một điều Messi không được quên, đó là Barcelona luôn lớn hơn cá nhân cậu ta".

Gaspart công kích Messi vì trận đấu chia tay của Leo trong màu áo Barca liên tục bị hoãn lại do mối quan hệ rạn nứt giữa "El Pulga" và đương kim Chủ tịch Joan Laporta. Cựu Chủ tịch Barca bức xúc: "Messi nghĩ mình là ai? Làm sao cậu ta có thể đặt điều kiện trở lại Barcelona phụ thuộc vào việc Laporta tại vị hay ra đi? Nếu lễ vinh danh diễn ra vào ngày Laporta không còn ở đó, tôi sẽ không tham dự".

Cựu lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia cho rằng thành công vĩ đại của Messi có sự đóng góp lớn từ quá trình nuôi dưỡng và phát triển của Barcelona, do đó anh cần thể hiện thái độ tôn trọng đúng mực đối với CLB lẫn người hâm mộ.

Messi chưa thể có trận đấu chia tay Barca.

Gaspart sau đó thậm chí còn có ý hạ thấp Messi, khi chia sẻ câu chuyện thực tế từ gia đình mình: "Tôi hỏi 4 đứa cháu thế hệ thứ tư của mình xem chúng muốn tôi mua áo đấu Barcelona của ai, Messi hay Lamine Yamal. Chúng trả lời ngay: 'Tất nhiên là Lamine rồi ông! Cầu thủ kia là ai vậy ông?'.

Phát biểu trên của Gaspart lập tức tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội. Người hâm mộ nhanh chóng nhắc lại giai đoạn Gaspart làm chủ tịch (2000-2003), thời kỳ được xem là thảm họa nhất lịch sử hiện đại của Barcelona, khiến CLB rơi vào khủng hoảng tài chính và suy giảm phong độ nghiêm trọng.

Nhắc đến Gaspart, nhiều CĐV cho rằng ông là "vị chủ tịch tệ nhất lịch sử Barca" và không có đủ tư cách đạo đức hay uy tín để dạy bảo Messi về tình yêu dành cho đội bóng.

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