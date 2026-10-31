Cựu Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam bị đề nghị truy tố, VKS kêu gọi ra đầu thú

Viện KSND Tối cao vừa kêu gọi 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Tập đoàn BCG) ra đầu thú sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra, đề nghị truy tố.

Theo báo Bảo vệ pháp luật, ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành Bản kết luận điều tra số 105, kèm hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn BCG, TP.HCM và các địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan, chuyển đến Viện KSND Tối cao (Vụ 3) để đề nghị truy tố các bị can.

Trong đó, bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital; Huỳnh Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Gia Khang; Phạm Thị Ngọc Thanh, Thành viên Ủy ban Nguồn vốn BCG, Tổng Giám đốc Công ty Helios và Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Chủ tịch HĐQT Công ty Gia Khang và Công ty Helios, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty BCG Land và Công ty Tracodi.

Để bảo đảm việc giải quyết vụ án theo quy định pháp luật, Viện KSND Tối cao kêu gọi các bị can trên đến cơ quan công an hoặc Viện KSND nơi gần nhất để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện KSND Tối cao nêu rõ, nếu các bị can tiếp tục bỏ trốn, cơ quan này sẽ coi như họ đã từ bỏ quyền bào chữa và tiến hành truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hồ Nam khi còn đương chức. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật.

Trước đó, theo báo An ninh Thủ đô, ngày 26/10, C03 đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn BCG. Ngoài 4 bị can nêu trên, danh sách còn có 12 bị can khác gồm: Lê Nông, Võ Mạnh Tín, Trần Văn Đức, Hoàng Thị Thu Huyền, Nguyễn Phan Việt, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thành Tuấn, Đỗ Anh Tú, Trần Sơn Hải, Bùi Thị Thanh Trà, Nguyễn Đình Ngôn và Chế Đoàn Viên.

Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 09 ngày 26/2/2025. Quá trình điều tra, C03 tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân mua trái phiếu do các công ty liên quan đến Tập đoàn BCG phát hành. Những người này được xác định là bị hại trong vụ án.

Theo cơ quan điều tra, kết quả điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can. Cơ quan chức năng đồng thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để khắc phục hậu quả, bảo đảm thi hành án và hoàn trả cho các bị hại theo quy định pháp luật.

C03 cho biết đã thông báo kết quả điều tra đến các cơ quan, đơn vị liên quan. Trường hợp người bị hại tiếp tục gửi đơn, các cơ quan, đơn vị được đề nghị chuyển đơn đến Viện KSND và TAND có thẩm quyền thụ lý vụ án để xem xét, giải quyết theo quy định.

Bamboo Capital được thành lập từ năm 2011, là tập đoàn đa ngành với hơn 60 công ty thành viên và liên kết. Tập đoàn tham gia vào mảng năng lượng với nhiều dự án mảng năng lượng mặt trời, năng lượng gió tại Long An, Bình Định, Vĩnh Long, Gia Lai, Trà Vinh... Về bất động sản, công ty thực hiện nhiều dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị phức hợp tại Hội An (Quảng Nam), TP.HCM, Quy Nhơn. Theo báo cáo doanh nghiệp tự lập, năm 2024, doanh thu thuần đạt 4.372 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 845 tỷ đồng, gấp 5 lần. Trong đó, doanh thu tài chính cũng góp hơn 1.940 tỷ đồng cho doanh nghiệp.