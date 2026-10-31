Cựu Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam bị đề nghị truy tố sau hơn một năm doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng

Ngày 30/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã thông tin về kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Tập đoàn BCG) tại TP.HCM cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt để hoàn trả cho các nhà đầu tư trái phiếu

Theo kết quả điều tra, vào ngày 26/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ban hành bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao (Vụ 3).

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 16 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Danh sách 16 bị can bị đề nghị truy tố bao gồm Nguyễn Hồ Nam - cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, Phạm Thị Ngọc Thanh, Huỳnh Thị Kim Tuyến, Lê Thị Mai Loan, Lê Nông, Võ Mạnh Tín, Trần Văn Đức, Hoàng Thị Thu Huyền, Nguyễn Phan Việt, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thành Tuấn, Đỗ Anh Tú, Trần Sơn Hải, Bùi Thị Thanh Trà, Nguyễn Đình Ngôn và Chế Đoàn Viên.

Cơ quan điều tra cho biết đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can, đồng thời tiến hành thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục hậu quả, bảo đảm công tác thi hành án và hoàn trả cho người bị hại theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo của các cá nhân mua trái phiếu do những công ty liên quan đến Tập đoàn BCG phát hành và những người này được xác định là bị hại trong vụ án.

VKSND tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital.

Bên cạnh các đơn gửi trực tiếp, một số đơn thư cũng được gửi đến cơ quan điều tra thông qua các cơ quan, đơn vị khác. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông báo kết quả điều tra đến các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong trường hợp người bị hại tiếp tục gửi đơn, các cơ quan, đơn vị được đề nghị trao đổi và chuyển đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng Tòa án nhân dân thụ lý vụ án để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Diễn biến tại Bamboo Capital sau các biến cố thượng tầng

Được thành lập vào năm 2011, Bamboo Capital từng là một tập đoàn đa ngành sở hữu mạng lưới hơn 60 công ty thành viên và công ty liên kết.

Doanh nghiệp này từng phát triển hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là mảng năng lượng tái tạo với các dự án điện mặt trời và điện gió tại Long An, Vĩnh Long, Gia Lai.

Ở lĩnh vực bất động sản, tập đoàn cũng tham gia phát triển nhiều dự án nghỉ dưỡng và khu đô thị phức hợp tại Hội An, TP.HCM và khu vực Quy Nhơn (cũ).

Trên thị trường chứng khoán, trong giai đoạn 2020 - 2022, cổ phiếu BCG từng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ, có thời điểm tăng gấp khoảng 10 lần chỉ trong vòng 2 năm.

Từ vùng giá 2.500 đồng/cổ phiếu vào đầu năm 2020 (giá sau điều chỉnh), thị giá BCG đã vươn lên ngưỡng khoảng 25.000 đồng/cổ phiếu vào năm 2022. Tuy nhiên, ngay sau giai đoạn tăng nóng, mã cổ phiếu này đã bước vào xu hướng suy giảm kéo dài.

Những biến động lớn tại thượng tầng lãnh đạo, đặc biệt là sau khi nhà sáng lập Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố, cộng hưởng với những khó khăn trong hoạt động kinh doanh đã tạo thêm sức ép nặng nề lên Bamboo Capital cùng các doanh nghiệp liên quan.

Hệ quả là trên thị trường chứng khoán, BCG bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch kể từ tháng 10/2025, dừng chân tại mức giá khoảng 2.530 đồng/cổ phiếu.

Đến giữa tháng 7/2026, cổ phiếu BCG chính thức bị hủy niêm yết trên sàn HoSE do doanh nghiệp chậm trễ và chưa công bố nhiều báo cáo tài chính quan trọng, bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025, báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 cũng như báo cáo tài chính của các quý gần đây.