Cựu Chủ tịch Bamboo Airways Bùi Quang Dũng gia nhập HĐQT Vietravel Airlines

Theo thông tin Vietravel Airlines công bố, ông Bùi Quang Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT của hãng từ 9/11. Ông cũng kiêm nhiệm chức Chánh văn phòng HĐQT của hãng hàng không này.

Ông Dũng có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Southern Columbia (Mỹ) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trước khi gia nhập Vietravel Airlines ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Colliers International, BIM Group và Empire Group.

Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang tặng hoa tại lễ bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng (bên phải). (Ảnh: Vietravel Airlines).

Trong lĩnh vực hàng không, ông Dũng từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways giai đoạn 2019–2022. Đến tháng 11/2025 khi đang là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023–2028 thay ông Lê Thái Sâm.

Việc bổ sung nhân sự từng đứng đầu Bamboo Airways vào bộ máy quản trị Vietravel Airlines thu hút sự chú ý trong bối cảnh hãng đang bước vào giai đoạn mở rộng hoạt động dưới sự hậu thuẫn của Tập đoàn T&T. Hiện Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines là ông Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).

Theo Vietravel Airlines, việc bổ sung ông Bùi Quang Dũng được kỳ vọng tăng cường sự kết nối giữa định hướng của HĐQT và hoạt động triển khai thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn hãng mở rộng quy mô.

Song song với việc kiện toàn nhân sự, Vietravel Airlines đang triển khai kế hoạch mở rộng năng lực khai thác. Mới đây, hãng công bố khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến bổ sung kết nối trực tiếp giữa hai thị trường Việt Nam và Trung Quốc, trong đó Thâm Quyến là một trung tâm công nghệ, sản xuất lớn của Trung Quốc.

Về đội tàu bay, Vietravel Airlines đã tiếp nhận thêm máy bay Airbus A321 để phục vụ kế hoạch tăng cường khai thác. Đáng chú ý, hồi tháng 9/2026, hãng và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR.

Theo kế hoạch, các đợt bàn giao máy bay dự kiến bắt đầu từ năm 2029. Đây là kế hoạch bổ sung đội tàu bay trong trung và dài hạn, tạo cơ sở để hãng mở rộng mạng đường bay và nâng cao năng lực khai thác.

Những động thái trên cho thấy Vietravel Airlines đang từng bước tăng cường nguồn lực và quy mô hoạt động kể từ khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group.

Vietravel Airlines được thành lập vào tháng 4/2020 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 1/2021. Ở giai đoạn đầu, hãng thuộc sở hữu 100% của CTCP Du lịch Vietravel.

Đến cuối năm 2024, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines có sự thay đổi đáng kể khi nhóm doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn T&T của bầu Hiển tham gia và trở thành cổ đông chi phối, nắm khoảng 75% vốn điều lệ.

Sau khi về với hệ sinh thái T&T Group, hãng từng bước triển khai kế hoạch củng cố nguồn lực, mở rộng đội bay và phát triển mạng đường bay trong nước lẫn quốc tế. Việc bổ sung nhân sự quản trị, tiếp nhận thêm tàu bay và xây dựng kế hoạch mua máy bay quy mô lớn từ Airbus là những bước đi đáng chú ý trong quá trình này.