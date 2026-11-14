Cựu Chủ tịch Bamboo Airways Bùi Quang Dũng đầu quân cho Vietravel Airlines

Được biết, ông Bùi Quang Dũng có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Columbia Southern (Mỹ) và sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, kinh doanh bất động sản. Trước khi gia nhập hãng bay của Bầu Hiển, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp lớn như Colliers International, BIM Group, Empire Group.

Trong lĩnh vực hàng không, ông Dũng từng đồng hành và tham gia điều hành tại Bamboo Airways với vai trò Phó Tổng giám đốc trong giai đoạn 2019 - 2022. Đến tháng 11/2025, khi đang giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với bề dày kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và hàng không, Vietravel Airlines kỳ vọng sự góp mặt của ông Bùi Quang Dũng sẽ giúp tăng cường sự kết nối giữa định hướng chiến lược của HĐQT và hoạt động triển khai thực tế, đặc biệt trong giai đoạn hãng đang mở rộng quy mô.

Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang tặng hoa tại lễ bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng (phải). Ảnh: Vietravel Airlines

Cũng trong hôm nay (14/11), Vietravel Airlines bắt đầu khai thác đường bay đầu tiên đến Trung Quốc với chặng Hà Nội - Thâm Quyến. Sau chặng bay này, hãng dự kiến tiếp tục phát triển thêm các đường bay kết nối tới Trùng Khánh và Côn Minh. Khi các đường bay mới được triển khai theo đúng kế hoạch, tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc của Vietravel Airlines dự kiến đạt gần 30 chuyến mỗi tuần.

Việc đẩy mạnh mở rộng mạng bay sang thị trường Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Vietravel Airlines đang tăng tốc chuyển đổi kể từ khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group.

Hãng đặt mục tiêu từng bước củng cố năng lực khai thác, gia tăng quy mô đội tàu bay, đồng thời mở rộng mạng bay cả trong nước lẫn quốc tế.

Thời gian gần đây, bên cạnh việc liên tục bổ sung tàu bay mới, Vietravel Airlines cũng đã ký thỏa thuận với Airbus về việc đặt mua 50 tàu bay thế hệ mới, bao gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321.