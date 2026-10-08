Cứu chú chó nhỏ giữa dòng nước ngập ở TP.HCM

Khoảng 21h ngày 7/10, vài giờ sau trận mưa lớn tại TP.HCM, đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ (phường Thông Tây Hội) vẫn ngập sâu. Đoạn ngập kéo dài 400-500 m, chỗ sâu nhất nước cao quá bánh xe.

Giữa đoạn đường ngập trên đường Nguyễn Văn Khối, một chú chó nhỏ ướt sũng, run lập cập nằm một góc trên vỉa hè.

Nhìn thấy chú chó, 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC & CHCN khu vực 15 TP.HCM đến ẵm và hỏi các nhà xung quanh để tìm chủ nhân. Mất vài phút thì chú chó trở về nhà, cách đó không xa. "Nước lên ngập chuồng và nó bơi ra ngoài lúc nào không hay", chủ của chú chó nói.

Đội PCCC & CHCN khu vực 15 có mặt tại đây từ khi nước ngập để hỗ trợ bơm nước, cảnh báo ngập và hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực này.

Văn Hưng, nhân viên một nhà hàng trên đường Lê Văn Thọ, dắt xe ra khỏi bãi sau khi tan làm tối 7/10. "Nước ngập vào trong bãi xe, em cũng không biết xe còn đi được không, dắt qua đoạn ngập rồi mới dám nổ máy", Hưng nói.

Nước tràn vào một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Khối trong vài giờ. Nhiều nhân viên tại đây cùng nhau kê cao đồ đạc, bàn ghế và ngồi chờ nước rút để về nhà.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin từ 7h ngày 7/10 đến 7h ngày 9/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 150 mm.

Quán cơm của anh Quốc Cường trên đường Nguyễn Văn Khối cũng bị ngập nặng. "Gần đây mỗi khi có mưa lớn là quán lại ngập. Mỗi lần ngập thì lại phải nghỉ bán 1-2 ngày để vệ sinh, sửa chữa đồ đạc hỏng", anh Cường chia sẻ.

Một chiếc ôtô chết máy đậu giữa hẻm. Đến khoảng 22h, nước bắt đầu rút chậm.

Diễm My, Tí Nguyễn và Ngọc Quang vệ sinh cửa hàng váy cưới trên đường Nguyễn Văn Khối sau khi nước bắt đầu rút. "Nước bắt đầu ngập cao từ khoảng 18h, bình thường thì cửa hàng sẽ đóng cửa lúc 21h30 nhưng hôm nay chắc sẽ phải trễ hơn vì đường ngập, nhân viên chưa về nhà được", Ngọc Quang nói.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP.HCM mưa trắng trời kèm sấm chớp giờ tan tầm Cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM chiều tối 7/10, đúng giờ tan tầm, khiến việc di chuyển trên các tuyến đường trung tâm trở nên khó khăn.