Cựu chiến binh xã Krông Búk vượt khó, làm giàu

Vườn cây cho thu nhập tiền tỷ

Đến thăm vườn rẫy của CCB Hồ Phúc Vượng (sinh năm 1965) ở thôn Ea Plai, xã Krông Búk, chúng tôi ấn tượng với những hàng sầu riêng xanh tốt xen giữa vườn cà phê đang phát triển. Trên diện tích 5ha đất nông nghiệp, gia đình ông trồng sầu riêng, cà phê và hồ tiêu; trong đó có 200 cây sầu riêng và hơn 2.500 cây cà phê đang cho thu hoạch. Theo ông, mỗi loại cây trồng có đặc điểm sinh trưởng và yêu cầu chăm sóc riêng. Vì vậy, để đạt hiệu quả kinh tế, người trồng phải chủ động tìm hiểu kỹ thuật, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây và điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp. Với mô hình trồng xen sầu riêng và cà phê, ông vừa tận dụng diện tích đất sản xuất, vừa tạo nguồn thu từ nhiều loại cây trồng. Đồng thời, nhờ chịu khó học hỏi qua sách báo, cán bộ kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế, ông từng bước nâng cao hiệu quả canh tác. Hiện nay, vườn cây của gia đình ông cho sản lượng hơn 20 tấn sầu riêng và khoảng 7 tấn cà phê mỗi năm. Thu nhập từ diện tích cây trồng đã cho thu hoạch đạt khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng mỗi năm, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục đầu tư sản xuất. CCB Hồ Phúc Vượng chia sẻ: “Tôi chọn trồng xen nhiều loại cây để có nguồn thu ổn định. Trong quá trình chăm sóc, mình phải thường xuyên học hỏi, áp dụng kỹ thuật phù hợp thì cây mới phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế”.

Các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Krông Búk thăm mô hình trồng sầu riêng của đồng đội.

Cũng là một CCB có ý chí vươn lên từ gian khó, ông Mai Trọng Nguyên, hội viên Chi hội CCB buôn Dhía đã gây dựng cơ nghiệp trên vùng đất Krông Búk sau nhiều năm cần cù lao động. Năm 1986, ông là chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Sau khi xuất ngũ, trước hoàn cảnh quê nhà ở tỉnh Ninh Bình đất chật, người đông, việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, ông quyết định vào Tây Nguyên lập nghiệp. Những năm đầu, ông làm công nhân tại lâm trường Cư Né. Khi tích cóp được chút vốn, ông quyết tâm mua đất sản xuất, từng bước mở rộng diện tích lao động và sản xuất. Từ vài sào rẫy ban đầu, đến nay, gia đình ông Nguyên đã có 4ha trồng chuyên canh 500 cây sầu riêng.

Để giảm công lao động và nâng cao hiệu quả chăm sóc, CCB Mai Trọng Nguyên đầu tư hệ thống tưới phun tại gốc kết hợp tưới đọt, phục vụ việc cung cấp nước và bón phân cho cây. Nhờ đó, vườn sầu riêng phát triển tốt, cho sản lượng hơn 70 tấn quả trong năm vừa qua, mang lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng. Bên cạnh trồng trọt, gia đình ông còn kinh doanh cửa hàng điện máy tại buôn Dhía, cung cấp vật tư, máy móc phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương. Từ những ngày đầu lập nghiệp với nhiều thiếu thốn, ông Nguyên đã từng bước ổn định cuộc sống, xây dựng được cơ ngơi bằng chính sức lao động của mình.

Giúp đồng đội cùng vươn lên

Điều đáng quý ở những CCB làm kinh tế giỏi tại xã Krông Búk là thành quả đạt được không chỉ phục vụ gia đình mà còn trở thành nguồn động viên, hỗ trợ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Những vườn sầu riêng trĩu quả đến mô hình góp vốn giúp nhau phát triển sản xuất, các CCB ở xã Krông Búk cho thấy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn được những người chiến sĩ năm xưa phát huy mạnh mẽ trong lao động và cuộc sống. Bằng ý chí tự lực, tinh thần dám nghĩ, dám làm và nghĩa tình đồng đội, họ không chỉ xây dựng kinh tế gia đình vững vàng mà còn góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tại Chi hội CCB buôn Dhía, tinh thần tương trợ được duy trì bằng việc các hội viên cùng đóng góp xây dựng Quỹ Phát triển kinh tế CCB. Với 27 hội viên, mỗi người đóng góp 4,5 triệu đồng, chi hội đã xây dựng được nguồn vốn hơn 120 triệu đồng. Hội viên có nhu cầu được vay vốn với mức lãi suất bằng lãi suất Ngân hàng Chính sách xã hội; tiền lãi thu được phục vụ hoạt động của chi hội. Nguồn quỹ này đã duy trì suốt 29 năm với gần 200 lượt hội viên được vay vốn. Từ đồng vốn chung, nhiều người có thêm điều kiện mua cây giống, đầu tư vật nuôi, cải tạo vườn rẫy, từng bước ổn định cuộc sống. Đến nay, chi hội có 5 hội viên làm kinh tế giỏi. Là một trong những hội viên tích cực đóng góp xây dựng quỹ, CCB Mai Trọng Nguyên cho biết: “Giúp đỡ đồng đội cũng là trách nhiệm của người chiến sĩ sau khi trở về với cuộc sống đời thường. Mỗi người có điều kiện và cách làm kinh tế khác nhau, nhưng khi biết chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau lúc khó khăn thì cơ hội vươn lên sẽ rộng mở hơn”.

Theo đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Krông Búk, cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Nhiều hội viên chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Những hội viên có điều kiện còn hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đồng đội về cây trồng, vật nuôi để cùng phát triển kinh tế. “Thời gian tới, Hội CCB xã Krông Búk tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chi hội đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ hội viên lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo điều kiện để những gia đình còn khó khăn vươn lên”, đồng chí Lê Tuấn Anh thông tin thêm.