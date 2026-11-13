Cựu chiến binh Vĩnh Long nâng cao năng lực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hội nghị tập huấn “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hiện đại năm 2026” tại tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày 13/11, tại tỉnh Vĩnh Long, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hiện đại năm 2026”.

Tham dự hội nghị có đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long; cùng 120 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương, nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đời sống nhân dân. Trong xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ số không chỉ giới hạn ở hoạt động sản xuất mà cần được triển khai đồng bộ từ quản trị, tổ chức sản xuất, chế biến, phân phối đến tiêu thụ nông sản.

Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương, phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Theo đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng kết nối thị trường và giá trị gia tăng. Đây cũng là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững.

Nhấn mạnh vai trò của cán bộ Hội ở cơ sở, Thiếu tướng Trần Đình Hướng cho rằng, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Mỗi cán bộ, hội viên cần chủ động tiếp cận phương thức làm việc mới, từng bước vận dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ nông sản cũng như hoạt động công tác Hội.

Cập nhật bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là chuyên đề về tổng quan Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trình bày chuyên đề, ông Phạm Thanh Tiếng, Phó Chi cục trưởng Điều phối nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã giới thiệu những điểm mới của Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Thanh Tiếng, Phó Chi cục trưởng Điều phối nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, giới thiệu tổng quan Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Theo nội dung tập huấn, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 gồm 47 nội dung, được phân thành 10 tiêu chí lớn, tập trung vào 4 trụ cột: nền tảng phát triển; kinh tế và sinh thái nông thôn; đời sống, văn hóa, an sinh; quản trị, môi trường và an ninh.

Đáng chú ý, bộ tiêu chí mới tăng cường các yêu cầu về phát triển kinh tế nông thôn, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Trong đó, các nội dung về chính quyền số, địa chỉ số, hạ tầng công nghệ thông tin và liên kết sản xuất được đặt trong tổng thể mục tiêu phát triển nông thôn hiện đại.

So với giai đoạn trước, bộ tiêu chí có 40 chỉ tiêu kế thừa và phát triển, trong đó 18 chỉ tiêu được nâng cao, 20 chỉ tiêu giữ nguyên; đồng thời bổ sung 7 chỉ tiêu mới và lược bỏ 7 chỉ tiêu cũ.

Một điểm đáng chú ý khác là việc phân chia các xã thành 3 nhóm theo điều kiện và trình độ phát triển. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm yêu cầu xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, tránh áp dụng một khuôn mẫu chung cho các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hiện đại năm 2026”. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đối với xã nông thôn mới hiện đại, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các tiêu chí cơ bản mà còn phải đáp ứng những điều kiện cao hơn về hạ tầng số, năng lượng mới, nông nghiệp thông minh, chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội, môi trường sống và an ninh trật tự.

Thông qua chuyên đề, cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở được cập nhật những quy định mới, qua đó có thêm cơ sở tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Phát huy vai trò giám sát, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách

Bên cạnh xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cũng là nội dung được hội nghị dành thời lượng tập trung trao đổi.

Tại chuyên đề hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo Văn bản số 727/HD-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ trách nhiệm của các tổ chức chính trị-xã hội trong quản lý nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, trình bày chuyên đề "Hướng dẫn phương pháp quy trình kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác". (Ảnh: Ban Tổ chức)

Nội dung tập huấn tập trung vào các phương pháp kiểm tra trực tiếp và gián tiếp; việc giám sát hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; kiểm tra đối tượng, điều kiện vay, mục đích sử dụng vốn, việc trả nợ gốc, lãi và gửi tiền tiết kiệm.

Đặc biệt, quy trình kiểm tra được hướng dẫn qua bốn bước: chuẩn bị; tiến hành kiểm tra; thông qua biên bản; báo cáo kết quả và theo dõi khắc phục những tồn tại. Việc thực hiện kiểm tra, giám sát phải bảo đảm khách quan, trung thực, đúng thẩm quyền, có căn cứ và đưa ra kiến nghị phù hợp.

Các học viên cũng được lưu ý về những tồn tại có thể phát sinh trong quá trình quản lý vốn như sử dụng vốn sai mục đích, cho vay ké, thu phí trái quy định hoặc chiếm dụng vốn. Đây là những vấn đề cần được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nhằm bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Việc nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ Hội Cựu chiến binh, nhất là ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong triển khai các chương trình tín dụng, hỗ trợ hội viên và người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Gắn chuyển đổi số với sức mạnh cộng đồng

Một nội dung khác được giới thiệu tại hội nghị là kế hoạch thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long trình bày chuyên đề "Thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' giai đoạn 2026- 2031 trên địa bàn tỉnh". (Ảnh: Ban Tổ chức)

Theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, việc triển khai chương trình tập trung phát huy vai trò chủ thể, tinh thần tự quản của nhân dân; gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong đó, phương thức tuyên truyền sẽ được đổi mới thông qua các nền tảng số, mạng xã hội, infographic và video ngắn; đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong vận động nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương.

Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra yêu cầu đẩy mạnh xây dựng các mô hình “Ấp số”, “Khu dân cư số”; ứng dụng mã QR, biểu mẫu điện tử trong lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là tăng cường giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách, nguồn lực và dự án thuộc chương trình.

Những nội dung này cho thấy chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, giám sát và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đối với Hội Cựu chiến binh, đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên trong các phong trào ở cơ sở, từ vận động phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường đến xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đánh giá lớp tập huấn đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Mặc dù thời gian tập huấn ngắn, nội dung chuyên môn khá nhiều, các học viên vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu kiến thức và tích cực trao đổi những vấn đề liên quan đến thực tiễn công tác tại cơ sở.

Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh đề nghị cán bộ, hội viên sau tập huấn chủ động vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể rà soát tiêu chí nông thôn mới, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn ủy thác, duy trì hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

Từ những kiến thức được trang bị, mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.