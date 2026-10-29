Cựu chiến binh TPHCM và Vientiane vun đắp tình hữu nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB TPHCM, nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam - Lào là tài sản quý báu được các thế hệ lãnh đạo, quân đội và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Việc kế thừa, gìn giữ và phát huy mối quan hệ thủy chung, son sắt này là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau.

Hội CCB TPHCM và Đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Thủ đô Vientiane trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình hữu nghị

Trên tinh thần đó, Hội CCB TPHCM chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trên các lĩnh vực trọng tâm, gồm: tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo; phát huy vai trò CCB trong các phong trào thi đua yêu nước; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đẩy mạnh đối ngoại nhân dân.

Thiếu tướng Phanom Linthoong và Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tại buổi làm việc

Đại diện đoàn CCB Thủ đô Vientiane cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Hội CCB TPHCM; đồng thời chia sẻ về tình hình hoạt động của tổ chức Hội. Dù còn nhiều khó khăn do biến động kinh tế, giá cả gia tăng và những tác động của thiên tai, dịch bệnh, Hiệp hội CCB các cấp tại Vientiane tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy vai trò hội viên trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, giao lưu và phối hợp trong công tác Hội; qua đó phát huy vai trò CCB trong xây dựng địa phương, đồng thời vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những hoạt động thiết thực, góp phần trao truyền giá trị hữu nghị giữa hai dân tộc cho thế hệ mai sau.