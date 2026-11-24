Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí giới thiệu khái quát về Hội CCB TP Đồng Nai?

Đại tá Nguyễn Văn Phơi: Sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Hội CCB TP Đồng Nai có 101 tổ chức hội cơ sở, 595 chi hội, hơn 1.300 phân hội, hơn 57.000 hội viên CCB và 24.000 hội viên cựu quân nhân. Ngoài ra, hội còn phối hợp, quản lý, hướng dẫn hoạt động của 58 ban liên lạc truyền thống kháng chiến.

Đại tá Nguyễn Văn Phơi.

Năm 2026, Hội CCB TP Đồng Nai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai tổ chức hội nghị tọa đàm về kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/CCB của Trung ương Hội CCB Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh trong tình hình mới; tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn nghiệp vụ do Trung ương Hội tổ chức.

Các hội viên luôn đoàn kết, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác hội, chung sức phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của CCB gương mẫu.

Hội doanh nhân CCB TP Đồng Nai trao hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội.

PV: Với nét đẹp nghĩa tình đồng đội, trong năm, Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ hội viên như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Văn Phơi: Chúng tôi đã thực hiện rất hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Toàn Hội có hơn 200 hội viên là doanh nhân và hàng nghìn gia trại, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh hộ gia đình do hội viên quản lý; có 86/95 hội cơ sở đã và đang quản lý vốn ủy thác, với tổng số dư nợ hơn 2.500 tỷ đồng. Có hàng nghìn gia đình hội viên được vay vốn để phát triển kinh tế. Ngoài ra, các hội viên còn vay các tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh. Tất cả các tổ tiết kiệm thực hiện tốt quy trình, thủ tục bảo đảm cho hội viên CCB, cựu quân nhân tiếp cận vốn công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Cựu chiến binh TP Đồng Nai tham quan mô hình làm kinh tế giỏi.

Từ kết quả làm kinh tế, các hội viên CCB, hội doanh nhân CCB đã hỗ trợ các tổ chức hội gần 5 tỷ đồng để thăm, trao 11.955 phần quà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm, động viên, tặng quà 3.168 hội viên ốm đau, bệnh tật, tai nạn rủi ro…

Nhờ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các hội viên, doanh nghiệp, doanh nhân CCB trong làm kinh tế, Hội đã phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực giúp nhau giảm nghèo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, toàn hội có 65,3% gia đình hội viên có kinh tế khá và giàu.

Hội CCB TP Đồng Nai và Bộ CHQS thành phố, Thành đoàn thành phố ký kết phối hợp công tác.

Bên cạnh đó, Hội đã kịp thời chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên tổ chức cho hội viên tham gia các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng; đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện tại địa phương hơn 1 tỷ đồng; thực hiện 14.000 ngày công tham gia làm mới, sửa chữa 106km đường giao thông nông thôn, nạo vét 130km kênh mương nội đồng; hăng hái giúp địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

PV: Thời gian qua, Hội CCB TP Đồng Nai thực hiện khá nhiều mô hình hiệu quả. Đề nghị đồng chí giới thiệu một số mô hình tiêu biểu?

Đại tá Nguyễn Văn Phơi: Bằng nội lực và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, Hội đã thực hiện tốt mô hình trao tặng Nhà “Nghĩa tình CCB”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình thương” và trao tặng kinh phí hỗ trợ các đồn biên phòng khu vực biên giới, ấp dân cư biên giới. Tổ chức hội các cấp tích cực tuyên truyền và tham gia thực hiện các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thăm, động viên tặng quà công dân nhập ngũ; triển khai mô hình “Tuyến đường CCB tự quản”, “Cổng trường em an toàn, sạch, đẹp”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tiếng kẻng phòng cháy, chữa cháy”… thiết thực chung sức giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.

Bên cạnh đó, các tổ chức hội còn xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình “Ông, bà, cháu”, “Ông kể cháu nghe”, “Giáo dục truyền thống cách mạng”… góp phần bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội CCB TP Đồng Nai phối hợp hỗ trợ đồn biên phòng khu vực biên giới.

PV: Trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội đã có những hoạt động gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Văn Phơi: Với trách nhiệm, tình cảm của CCB, Hội đã phát động đến các tổ chức hội, động viên hội viên tuyên truyền, cung cấp 230 tin tức cho đơn vị chức năng; cử hơn 2.000 lượt hội viên tham gia phục vụ công tác tìm kiếm. Các hội viên CCB tích cực vận động nhân dân cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp cùng thân nhân đưa nhiều hài cốt liệt sĩ về quê hương. Chúng tôi coi đó là trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng với đồng đội đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình, hạnh phúc hôm nay.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!