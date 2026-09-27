Cựu chiến binh tỏa sáng trong phát triển kinh tế gia đình

Trong gian nhà chất đầy những bao thức ăn chăn nuôi của trang trại nuôi lợn rộng gần 2.000 m2, ở tuổi 60, ông Nguyễn Quang Chiểu - cựu sỹ quan Bộ đội Biên phòng vẫn giữ nguyên phong thái cương nghị của người lính năm nào: vóc người rắn rỏi, làn da sạm màu nắng gió và giọng nói trầm ấm, dứt khoát. Chậm rãi nhấp ngụm trà, ông kể lại ký ức của gần 40 năm trước, khi chàng trai quê Thái Nguyên vừa bước qua tuổi đôi mươi, lần đầu nhận nhiệm vụ nơi biên giới Cao Bằng. Trải qua nhiều năm công tác tại nhiều đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Cao Bằng, ông được điều động về Đồn Biên phòng Thị Hoa. Nơi biên cương ấy không chỉ ghi dấu những năm tháng cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc mà còn se duyên cho ông với người bạn đời ở xóm Huyền Du, xã Hạ Lang.

Suốt những năm tháng ông Chiểu cùng đồng đội bám dân, bám bản, tuần tra dọc dài biên giới, bà Vệ một mình quán xuyến kinh tế gia đình. Không chỉ chăm lo vài sào ruộng, bà Vệ còn tích cực tăng gia sản xuất, tận dụng đất đai để trồng ngô, lúa, chủ động nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi.

Trang trại nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Quang Chiểu, xóm Huyền Du, xã Hạ Lang mang lại lợi nhuận khoảng 450 triệu đồng mỗi năm.

Những năm trước đây, khi điều kiện kinh tế ở vùng cao còn nhiều khó khăn, bà Vệ đã mạnh dạn duy trì nuôi đàn lợn khoảng 15 con. Khi ấy, giá lợn hơi chỉ dao động quanh mức 35 nghìn đồng/kg, việc chăn nuôi nhỏ lẻ gặp không ít trở ngại do chi phí thức ăn và dịch bệnh. Thế nhưng, nhờ sự chịu khó và bàn tay chăm sóc khéo léo, tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm như cây chuối rừng, cám gạo, ngô, sắn tự trồng, đàn lợn của gia đình phát triển khỏe mạnh. Mỗi năm xuất chuồng khoảng 2 tấn lợn hơi, sau khi trừ mọi chi phí chăn nuôi vẫn thu lãi khoảng 25 triệu đồng. Số tiền ấy thời bấy giờ là cả một gia sản, giúp bà Vệ nuôi các con khôn lớn và trở thành chỗ dựa vững chắc để người lính Biên phòng, ông Chiểu - chồng bà vững tâm sát cánh cùng đồng đội giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Năm 2018, hoàn thành nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ, ông Nguyễn Quang Chiểu quyết định ở lại quê vợ, gắn bó trọn đời với mảnh đất Huyền Du. Với ông, đó không chỉ là nơi lưu giữ những năm tháng thanh xuân trong màu áo lính mà còn là quê hương của người phụ nữ đã đồng hành, hy sinh và sẻ chia suốt cuộc đời.

“Nghỉ hưu, còn sức khỏe thì không thể ngồi yên. Mình phải cùng gia đình làm kinh tế để cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống”, ông Chiểu chia sẻ.

Hai năm đầu sau khi nghỉ hưu, vợ chồng ông tiếp tục duy trì nuôi đàn lợn thịt khoảng 20 con. Khi nhận thấy nhu cầu thị trường đối với nguồn lợn sạch ngày càng tăng cao, hai ông bà quyết định đầu tư lớn. Toàn bộ số vốn tích góp nhiều năm từ chăn nuôi được dồn vào mở rộng sản xuất. Gia đình dành 600 triệu đồng để mua thêm đất và 400 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố.

Trang trại được quy hoạch bài bản với hệ thống 5 ô chuồng để nuôi lợn nái sinh sản chất lượng cao và hệ thống 10 ô chuồng rộng rãi, thoáng mát để nuôi lợn thương phẩm.

Để chủ động nguồn con giống, ông Chiểu tập trung duy trì chăm sóc đàn lợn nái 9 - 10 con. Trung bình mỗi năm, mỗi con sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 8 - 9 con. Nhờ đó, trang trại của ông tự sản xuất được từ 150 - 180 con lợn giống mỗi năm. Thay vì bán lợn giống, gia đình giữ lại toàn bộ để nuôi thành lợn thịt thương phẩm, giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào.

Một trong những bí quyết mang lại hiệu quả kinh tế của trang trại là phương pháp “nuôi gối đầu”. Ông Chiểu không nuôi ồ ạt rồi xuất bán cùng lúc mà chia đàn lợn thịt thành nhiều lứa tuổi khác nhau. Nhờ vậy, tháng nào cũng có từ 15 - 20 con đạt trọng lượng khoảng 1 tạ/con để xuất chuồng, mang lại lợi nhuận ổn định khoảng 450 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Quang Chiểu còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông bà luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho nhiều hộ dân, nhất là các hộ nghèo, giúp họ có thêm động lực và kiến thức để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.