Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp tích cực học tập, thực hành chuyển đổi số

Qua đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội CCB; tạo động lực để cán bộ, hội viên chủ động học tập, tiếp cận và ứng dụng công nghệ số.

Thời gian qua, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động hội vẫn chưa đồng đều; kỹ năng số của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; việc khai thác các nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng xác định, CĐS là một trong hai khâu đột phá.

Trên cơ sở đó, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai CĐS theo hướng thiết thực, từng bước, lấy hiệu quả công việc và khả năng sử dụng của cán bộ làm thước đo, ưu tiên những nội dung có thể áp dụng ngay vào thực tiễn công tác hội. Theo đồng chí Bùi Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp, Hội CCB tỉnh phối hợp với Trường Đại học Tiền Giang tổ chức các lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng “Báo cáo trực tuyến” trên nền tảng số cho cán bộ, hội viên hội CCB các xã, phường trên địa bàn.

Bằng hình thức “cầm tay chỉ việc-học đến đâu, thực hành đến đó-làm được mới kết thúc nội dung”, các báo cáo viên, cán bộ kỹ thuật và sinh viên tình nguyện đã hỗ trợ trực tiếp, hướng dẫn từng bước cho mỗi hội viên. Ngoài ra còn tổ chức theo nhóm nhỏ, có sinh viên hỗ trợ trực tiếp hướng dẫn, nhờ đó đã khắc phục được sự chênh lệch về khả năng sử dụng công nghệ giữa các học viên, nhất là đối với cán bộ hội lớn tuổi, ít có điều kiện tiếp cận công nghệ trước đây. Các lớp tập huấn không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ hội trong thời gian tới.

Hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp trao đổi, học tập sử dụng ứng dụng công nghệ số. Ảnh: BÙI PHÚC

Mới đây, tại các lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng “Báo cáo trực tuyến” trên nền tảng số, các hội viên CCB được học tập, trao đổi những kỹ năng có tính ứng dụng trực tiếp như: Hướng dẫn cài đặt, đăng nhập và sử dụng trang “Báo cáo trực tuyến”; thực hành nhập và gửi 8 mẫu báo cáo nghiệp vụ; hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý và đồng bộ dữ liệu báo cáo trên môi trường trực tuyến; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng một số công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT, Gemini, NotebookLM... phục vụ công tác hội.

Đồng chí Phan Triết Khoa, Chủ tịch CCB xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Chúng tôi còn được thực hành sử dụng AI trong tra cứu, tổng hợp thông tin, xây dựng nội dung và hỗ trợ dự thảo văn bản; hướng dẫn một số kỹ năng xử lý dữ liệu và khai thác các nền tảng số phục vụ công việc; kiến thức cơ bản về bảo vệ dữ liệu, bảo mật thông tin và sử dụng thiết bị số an toàn”. Còn đồng chí Trần Thanh Hà, Chủ tịch Hội CCB xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Trước đây tôi còn e ngại, thiếu tự tin khi sử dụng thiết bị và nền tảng số. Nhờ được học tập nên tôi đã mạnh dạn thực hành, chủ động trao đổi và xử lý các tình huống cụ thể. Được trực tiếp thực hành trên nền tảng “Báo cáo trực tuyến” giúp tôi hình thành kỹ năng cơ bản trong việc đăng nhập, nhập dữ liệu, kiểm tra và gửi báo cáo trên môi trường số, nhận thức của cán bộ hội cơ sở về vai trò của CĐS có chuyển biến tích cực”.

Hội CCB tỉnh Đồng Tháp xác định, CĐS phải hướng tới mục tiêu xây dựng một tổ chức hội hoạt động ngày càng khoa học, minh bạch, hiệu quả; giảm thời gian xử lý công việc hành chính để dành nhiều thời gian hơn cho công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Bước đầu cho thấy phương pháp tập huấn trực tiếp, kết hợp giữa hướng dẫn tập trung và hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” phù hợp với đặc điểm đội ngũ cán bộ hội cơ sở, nhất là cán bộ lớn tuổi... Đây là bước chuyển quan trọng từ “báo cáo bằng văn bản” sang “quản lý bằng dữ liệu”, tạo tiền đề để Hội CCB tỉnh từng bước xây dựng phương thức quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu trong những năm tới.

Đồng chí Bùi Văn Phúc chia sẻ thêm: “Có thể khẳng định, mô hình phối hợp giữa Hội CCB tỉnh Đồng Tháp với nhà trường và lực lượng sinh viên tình nguyện đã phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ về công nghệ, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các thế hệ trong thực hiện nhiệm vụ CĐS. Cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Đồng Tháp sẽ cố gắng nhanh chóng làm chủ công nghệ, biến CĐS thành động lực đổi mới phương thức hoạt động của Hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.