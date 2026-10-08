Cựu chiến binh sản xuất giỏi, tích cực giúp đồng đội

Ông vay vốn, từng bước đầu tư máy móc, mở rộng xưởng và phát triển các sản phẩm đồ gỗ. Với phương châm lấy chất lượng, uy tín làm nền tảng, cơ sở sản xuất của ông ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. “Muốn làm nghề bền lâu thì trước hết phải giữ chữ tín. Mỗi sản phẩm làm ra phải bảo đảm chất lượng, đúng cam kết với khách hàng. Có như vậy, khách hàng mới tin tưởng và cơ sở mới phát triển lâu dài”, ông Cao Tiến Trung chia sẻ.

Cựu chiến binh Cao Tiến Trung (thứ hai, từ phải sang) trao đổi với công nhân.

Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, đến nay, xưởng gỗ của cựu chiến binh (CCB) Cao Tiến Trung đã từng bước phát triển, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10-15 lao động địa phương. Không những thế, ông còn luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ hội viên CCB, người dân học nghề, mở xưởng, tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, đã có gần chục gia đình được ông hỗ trợ phát triển sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống. Là một trong những người được ông Trung hỗ trợ, CCB Lê Hải Châu, hội viên Chi hội CCB thôn Bắc Sơn 2 chia sẻ: “CCB Cao Tiến Trung đã tận tình hướng dẫn tôi từ cách chọn máy, kỹ thuật làm hàng đến tìm nguồn nguyên liệu và giới thiệu đầu ra. Khi tôi gặp khó khăn về vốn, ông cũng tạo điều kiện cho vay, giúp tôi có thêm điều kiện duy trì, mở rộng sản xuất. Nhờ sự hỗ trợ đó, gia đình tôi từng bước ổn định việc làm, thu nhập và có thêm động lực để phát triển kinh tế”.

Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, CCB Cao Tiến Trung còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Bắc Sơn 2, ông luôn gương mẫu, vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Hằng năm, gia đình ông hỗ trợ khoảng 30-35 suất quà tặng hội viên CCB, đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng tích cực tham gia tổ tuần tra của thôn, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Bùi Đăng Quý, Chủ tịch Hội CCB xã Đô Lương nhận xét: “Đồng chí Cao Tiến Trung là hội viên có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc và các phong trào của địa phương. Khi đồng đội, bà con gặp khó khăn trong sản xuất, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn và kết nối đầu ra... Những việc làm đó góp phần xây dựng hình ảnh người CCB gương mẫu, trách nhiệm với đồng đội và cộng đồng”.