Cựu chiến binh phường An Thắng gặp mặt ôn lại kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham dự buổi gặp mặt có ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cùng lãnh đạo địa phương.

Theo Chủ tịch UBND phường An Thắng Đặng Công Nhiên, cách đây 50 năm (ngày 10/10/1976), đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh khốc liệt, non sông đã thống nhất nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách.

Trong hoàn cảnh đó, những thanh niên mười tám, đôi mươi của quê hương đã gác lại dự định riêng, xa gia đình để lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

"Nếu thế hệ năm 1976 đã dành tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc, thì thế hệ hôm nay cần tiếp nối bằng tri thức, sức trẻ, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh", ông Đặng Công Nhiên nói.

Ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phát biểu ôn lại kỷ niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu tại chương trình, ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam chia sẻ, những năm tháng quân ngũ đã rèn luyện cho mỗi người một cách sống ý nghĩa: có trách nhiệm với công việc, trọn nghĩa tình với đồng đội và biết quý trọng gia đình.

Đó là nền tảng giúp mỗi cựu quân nhân vượt qua khó khăn, tiếp tục làm tròn trách nhiệm sau khi xuất ngũ.

"Đi qua 50 năm, điều còn lại trong mỗi cựu chiến binh, cựu quân nhân không chỉ là ký ức về một thời quân ngũ, mà còn là những giá trị đã trở thành một phần trong cách sống của mỗi người để giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Nhớ những người đã khuất để càng quý những người còn bên mình; nhớ những năm tháng chiến tranh để càng hiểu giá trị của hòa bình; nhìn con cháu hôm nay để thấy vẫn còn những điều thế hệ chúng ta cần gìn giữ và trao truyền", ông Thân Đức Nam bày tỏ.