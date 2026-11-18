Toàn cảnh Hội nghị tập huấn “Bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải trong xây dựng nông thôn mới hiện đại”. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Hội nghị tập trung cập nhật những quy định mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, giới thiệu giải pháp xử lý chất thải, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách tại cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng cuộc sống của người dân và sự phát triển kinh tế-xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trong xây dựng nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030, bảo vệ môi trường là một trong những nội dung có yêu cầu cao, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ và thực chất từ cơ sở. Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, tiêu chí số 8 đặt ra nhiều yêu cầu cụ thể: hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phải bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp không quá 50% tổng lượng phát sinh.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chú trọng thu gom, xử lý, tái chế chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp thành sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, phân bón; bảo đảm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản và làng nghề hoạt động theo quy hoạch, tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng phương án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn. Cảnh quan, không gian xanh-sạch-đẹp, an toàn và việc cải tạo, phục hồi chất lượng nước mặt tại ao, hồ, kênh, mương cũng là những yêu cầu cần được quan tâm thực hiện.

Trước những yêu cầu đó, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải thân thiện với môi trường được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên, từng bước chuyển chất thải thành những sản phẩm có ích, phục vụ đời sống và sản xuất. Đây cũng là hướng tiếp cận góp phần thay đổi phương thức xử lý rác thải, từ khắc phục hậu quả sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguồn thải và nâng cao hiệu quả tái chế.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Thực tế cho thấy, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của các tỉnh, thành Hội, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn Hội đã xây dựng được 14.009 câu lạc bộ bảo vệ môi trường, với hàng trăm nghìn hộ tham gia thông qua các công ty, hợp tác xã, câu lạc bộ và đội thu gom rác thải.

Cùng với việc xây dựng mô hình, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình cựu chiến binh và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phân loại, thu gom rác thải tại nguồn; hạn chế sử dụng túi nylon, chai, lọ và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Các mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường, đội tuyên truyền viên ở cơ sở từng bước phát huy vai trò trong vận động cộng đồng cùng tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường sống.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe bốn chuyên đề gắn với yêu cầu triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Trong đó, chuyên đề về hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo Hướng dẫn số 727/HD-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung vào công tác phối hợp quản lý vốn, xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh. Chuyên đề về Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 cập nhật những quy định tại Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 và Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg ngày 28/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Bùi Thọ Thanh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề về nghiệp vụ quản lý, kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách tại cơ sở. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Hai chuyên đề còn lại tập trung giới thiệu một số giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại trong xử lý chất thải, góp phần quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời làm rõ vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng cảnh quan nông thôn “sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”, phát triển phong trào “Mỗi hội viên cựu chiến binh là một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”.

Bên cạnh nội dung bảo vệ môi trường, Hội nghị dành thời lượng đáng kể trao đổi về nghiệp vụ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với công tác giảm nghèo, hỗ trợ hội viên và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Việc nắm vững quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, phối hợp xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý vốn vay, hạn chế rủi ro và bảo đảm nguồn vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Dương Trường Sơn, Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương nhấn mạnh hai nội dung trọng tâm cần được các cấp Hội triển khai sau tập huấn. Đó là nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải thân thiện với môi trường; đồng thời thực hiện tốt quy trình kiểm tra, giám sát và phối hợp quản lý vốn tín dụng chính sách tại cơ sở.

Đại tá Dương Trường Sơn, Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Để kiến thức tập huấn thực sự đi vào cuộc sống, lãnh đạo Trung ương Hội đề nghị Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và các hội viên phát huy vai trò gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới hiện đại; trực tiếp thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định, đóng góp công sức, sáng kiến xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường. Các cấp Hội cũng cần chủ động tham gia giám sát, phản biện đối với những chương trình, dự án có tác động đến môi trường trên địa bàn.

Trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi hội viên cần tích cực trồng cây xanh, sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm điện, hạn chế hóa chất độc hại và các sản phẩm nhựa; thực hiện phân loại, đổ rác đúng nơi quy định, xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp trước khi thải ra môi trường. Những hành động cụ thể, thường xuyên sẽ góp phần hình thành nếp sống xanh và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đối với hoạt động ủy thác vốn vay, các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng thôn để rà soát, đánh giá nhu cầu và khả năng sử dụng vốn của từng hộ, bảo đảm cho vay đúng đối tượng. Công tác kiểm tra phải được thực hiện trước, trong và sau khi cho vay, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót tại các đơn vị nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn và hộ vay.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tiếp tục được kiện toàn, nhiệm vụ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại cơ sở đặt ra nhiều yêu cầu mới. Với lợi thế am hiểu địa bàn, gần gũi nhân dân và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh được kỳ vọng tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong vận động cộng đồng, xây dựng các mô hình thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống.

Đại tá Dương Trường Sơn, Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương, thay mặt Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong tổ chức hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Thông qua Hội nghị tập huấn, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng tới nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, giúp các cấp Hội chủ động vận dụng kiến thức, nghiệp vụ vào thực tiễn, đóng góp hiệu quả hơn vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030.