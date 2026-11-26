Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị tổng kết Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" toàn quốc giai đoạn 2021-2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội nghị là dịp để đánh giá một cách toàn diện, khách quan những kết quả đã đạt được; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn 5 năm qua.

Bên cạnh việc biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hàng vạn gương sáng trong cả nước, Hội nghị xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp và tên phong trào cho giai đoạn 2026-2031.

Dấu ấn đậm nét về quy mô, chất lượng và hiệu quả

Ngay từ khi mới ra đời (6/12/1989), với bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" và ý chí vươn lên, Hội Cựu chiến binh đã có phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo". Từ năm 1999, phong trào đạt bước phát triển mới với tên gọi "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi".

Phong trào hết sức ý nghĩa này đã trải qua 5 kỳ tổng kết. Đó là những dấu mốc của sự phát triển về quy mô, chất lượng và hiệu quả của phong trào.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dù chịu tác động của đại dịch COVID-19 cùng những biến động của tình hình khu vực và thế giới, các cấp Hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Theo đó, công tác giảm nghèo bền vững từng bước đi vào thực chất. Đến nay, toàn Hội đã giúp hơn 45.600 hộ thoát nghèo và hơn 46.300 hộ thoát cận nghèo; xóa gần 20.000 nhà tạm, nhà dột nát, gấp 2,5 lần so với cuối năm 2021.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đáng chú ý, kinh tế cựu chiến binh tiếp tục lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng. Toàn Hội có gần 7.500 doanh nghiệp, 2.000 hợp tác xã, hơn 3.300 tổ hợp tác, tăng 15% so với năm 2021; tạo việc làm cho hơn 736.000 lao động, trong đó hơn 50% là cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em.

Ngoài ra, nguồn vốn chính sách được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả. Tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 82 nghìn tỷ đồng, với hơn 1,2 triệu hộ vay; Quỹ giúp nhau giảm nghèo ở cơ sở đạt trên 2.500 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm 2021. Các mô hình đồng đội giúp nhau như mô hình "5+1", "10+1", "góp vốn xoay vòng" được nhân rộng, phát huy hiệu quả ở nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, Phong trào đã gắn chặt phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố "thế trận lòng dân".

Xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trân trọng gửi tới các đại biểu cùng hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trên mọi miền Tổ quốc lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh Việt Nam giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng cho biết qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cựu chiến binh đã có nhiều cống hiến, hy sinh lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trở về đời thường, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu, tiên phong trên các mặt trận lao động, sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hội nghị là dịp đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn 5 năm qua - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Dù trong thời chiến hay thời bình, dù trong quân ngũ hay trở về đời thường, ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào, các thế hệ cựu chiến binh luôn phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, đất nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối và phát huy những phẩm chất cao đẹp đó trong thời kỳ mới. Phong trào không chỉ giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, chăm lo đời sống gia đình, mà còn tạo việc làm, giúp đỡ đồng đội, đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu biểu dương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng các tập thể, cá nhân được tôn vinh tại Hội nghị. Những thành tích, kết quả không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn góp phần làm sáng đẹp phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa tình của người lính trong thời bình.

Phó Thủ tướng đồng tình với chủ trương của Trung ương Hội nhằm đổi tên Phong trào giai đoạn 2026-2031 thành "Cựu chiến binh giúp nhau xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng".

"Việc chuyển từ "giảm nghèo" sang "xóa nghèo" và từ "làm kinh tế giỏi" sang "vươn lên làm giàu chính đáng" không đơn thuần là thay đổi tên gọi của Phong trào, mà thể hiện sự đổi mới về tư duy, mục tiêu và khát vọng phát triển của các thế hệ cựu chiến binh, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân", Phó Thủ tướng nhận định.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời đại mới

Để Hội tiếp tục phát huy sứ mệnh cao cả của mình và để các Phong trào của Hội được triển khai thực chất và hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên Khai mạc Đại hội.

Đồng thời, tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", mỗi cựu chiến binh, cựu quân nhân cần là tấm gương trong gia đình và cộng đồng về ý chí vươn lên, tinh thần lao động, học tập và chấp hành pháp luật. Qua đó, bồi đắp cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến bằng những việc làm cụ thể.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ hai,đổi mới tư duy và phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội. Cụ thể, cần phát huy kinh nghiệm, uy tín của các thế hệ đi trước, kết hợp với sức trẻ, tri thức và khả năng sáng tạo của các thế hệ kế cận; đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và huy động các nguồn lực trong và ngoài Hội; gắn Phong trào với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo sinh kế bền vững, từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu; lấy mục tiêu cải thiện đời sống hội viên làm tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Thứ ba, thực hiện mục tiêu giảm nghèo thực chất, bền vững; chú trọng tạo việc làm, đào tạo nghề, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh để hội viên có thể tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Rà soát đến từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện, nhu cầu và khả năng của mỗi gia đình; quan tâm, ưu tiên gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam, hội viên ở vùng biên giới, hải đảo; phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu về xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thứ tư, phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh. Mỗi doanh nhân cựu chiến binh, với những phẩm chất được tôi luyện trong môi trường quân ngũ, phải là tấm gương về ý chí vươn lên, đạo đức kinh doanh, tinh thần kỷ luật, giữ chữ tín và trách nhiệm với cộng đồng.

Cùng với đó, khuyến khích, tạo điều kiện để các thế hệ cựu chiến binh, nhất là cựu chiến binh trẻ, tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển các mô hình kinh tế mới; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm nhiều việc làm cho hội viên.

Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ năm,tiếp tục quản lý nguồn vốn hỗ trợ theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu mở rộng nguồn vốn ưu đãi, đồng thời rà soát, đảm bảo vốn đến đúng đối tượng, gắn vay vốn với các chương trình hỗ trợ và ươm tạo khởi nghiệp.

Thứ sáu,gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và thế trận lòng dân. Chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa và các chính sách hỗ trợ các gia đình người có công và hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, tiếp tục góp sức cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người đồng chí, đồng đội đã nằm xuống nơi chiến trường.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách; lồng ghép hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia với các Phong trào của Hội; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng hành, phát triển các mô hình kinh tế của cựu chiến binh.

"Các đồng chí đã từng cầm súng giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay, trên mặt trận kinh tế, các đồng chí đang tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết và sức sáng tạo để giữ từng mái ấm, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng đội và Nhân dân. Đó chính là những biểu hiện sinh động, cao đẹp nhất của phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong kỷ nguyên mới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.