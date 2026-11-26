Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị tổng kết Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" toàn quốc giai đoạn 2021-2026 - Ảnh: CP

Thay đổi tên gọi của Phong trào thể hiện sự đổi mới về tư duy, mục tiêu và khát vọng phát triển

Sáng 26/11, tại Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Hội nghị tổng kết Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" toàn quốc giai đoạn 2021-2026.

Cùng dự Hội nghị có ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối và phát huy những phẩm chất cao đẹp đó trong thời kỳ mới. Phong trào không chỉ giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, chăm lo đời sống gia đình, mà còn tạo việc làm, giúp đỡ đồng đội, đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng đồng tình với chủ trương của Trung ương Hội nhằm đổi tên Phong trào giai đoạn 2026-2031 thành "Cựu chiến binh giúp nhau xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng".

"Việc chuyển từ "giảm nghèo" sang "xóa nghèo" và từ "làm kinh tế giỏi" sang "vươn lên làm giàu chính đáng" không đơn thuần là thay đổi tên gọi của Phong trào, mà thể hiện sự đổi mới về tư duy, mục tiêu và khát vọng phát triển của các thế hệ cựu chiến binh, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân", Phó Thủ tướng nhận định.

Phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh

Để Hội tiếp tục phát huy sứ mệnh cao cả của mình và để các Phong trào của Hội được triển khai thực chất và hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên Khai mạc Đại hội.

Đồng thời, tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", mỗi cựu chiến binh, cựu quân nhân cần là tấm gương trong gia đình và cộng đồng về ý chí vươn lên, tinh thần lao động, học tập và chấp hành pháp luật. Qua đó, bồi đắp cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến bằng những việc làm cụ thể.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: CP

Cùng với đó, phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh. Mỗi doanh nhân cựu chiến binh, với những phẩm chất được tôi luyện trong môi trường quân ngũ, phải là tấm gương về ý chí vươn lên, đạo đức kinh doanh, tinh thần kỷ luật, giữ chữ tín và trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện để các thế hệ cựu chiến binh, nhất là cựu chiến binh trẻ, tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển các mô hình kinh tế mới; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm nhiều việc làm cho hội viên.

Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh tiếp tục góp sức cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người đồng chí, đồng đội đã nằm xuống nơi chiến trường.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách; lồng ghép hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia với các Phong trào của Hội; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng hành, phát triển các mô hình kinh tế của cựu chiến binh.