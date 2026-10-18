Cựu chiến binh Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ

Theo cựu chiến binh Nguyễn Hải Ưu, Trưởng ban tổ chức chương trình, tháng 10-1976, khi đất nước vừa thống nhất, những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi đã lên đường nhập ngũ, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào ngày mai tươi sáng.

Đại diện chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt.

"Chúng ta được rèn luyện trong môi trường Quân đội, trở thành những người lính công binh - những chiến sĩ trên mặt trận đặc biệt, nơi mỗi con đường được mở ra, mỗi nhịp cầu, mỗi khoang phà được bắc lên, mỗi bãi bom mìn của địch được rà phá, tháo dỡ, mỗi công trình được xây dựng đều góp phần bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu, hành quân và phục vụ đất nước", cựu chiến binh Nguyễn Hải Ưu chia sẻ.

Đặc thù nhiệm vụ của Bộ đội Công binh gắn liền với những công việc nặng nhọc, địa hình hiểm trở, công trình gian khó và cả những thử thách bằng xương máu. Đặc biệt, trong những năm tháng thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, những người lính công binh năm xưa đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, hiểm nguy.

Cựu chiến binh Nguyễn Hải Ưu, Trưởng ban tổ chức chương trình phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trên đất bạn Campuchia, người lính Công binh không chỉ mang theo trách nhiệm của một quân nhân, mà còn mang theo tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia, góp sức cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giúp nhân dân Campuchia vượt qua những năm tháng khó khăn, thoát khỏi nạn diệt chủng, đồng thời vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

"Đó là những năm tháng gian khổ nhưng rất đỗi tự hào, là những kỷ niệm đã trở thành một phần máu thịt trong cuộc đời mỗi người lính. Chúng ta có quyền tự hào là đã có sự đóng góp bé nhỏ vào những chiến thắng vĩ đại của toàn quân và của dân tộc ta", cựu chiến binh Nguyễn Hải Ưu nhấn mạnh.

Các cựu chiến binh vẫn đau đáu khi có đồng đội hy sinh vẫn chưa tìm được hài cốt. Có người mang trên mình thương tật, bệnh tật do chiến tranh để lại. Cũng có những cựu chiến binh trở về quê hương, tiếp tục cuộc sống lao động, xây dựng gia đình và đóng góp công sức để xây dựng quê hương giàu đẹp.

Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh nhấn mạnh, Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) tiền thân là Trung đoàn công binh 25 được thành lập với nhiệm vụ triển khai tuyến phòng thủ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

“Công việc của Bộ đội Công binh rất gian khó, vất vả nhưng phát huy truyền thống mở đường thắng lợi, các đồng chí vừa tham gia chiến đấu, tiến công hành tiến vừa bảo đảm các tuyến đường thông suốt, an toàn cho các cánh quân tiến công”, Thiếu tướng Hoàng Kiền chia sẻ.

Thiếu tướng Hoàng Kiền cũng bày tỏ xúc động khi buổi gặp mặt của cựu chiến binh Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) nhập ngũ tháng 10-1976 tại Xuân Trường - Nam Định có sự tề tựu đông đủ của các cựu chiến binh tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp ba miền đất nước. “Càng trong gian khó, tình nghĩa đồng đội càng sâu đậm, gắn kết keo sơn”, Thiếu tướng Hoàng Kiền xúc động nói.

Cựu chiến binh Đặng Ngọc Sơn chia sẻ kỷ niệm tại chương trình gặp mặt.

Tại chương trình, các cựu chiến binh đã ôn lại những kỷ niệm thời quân ngũ. Cựu chiến binh Đặng Ngọc Sơn (xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Cách đây 50 năm, khi lên đường nhập ngũ tôi mới cưới vợ được 1 tháng 17 ngày, vợ tôi lên tận ga Đặng Xá để tiễn chồng trong cái rét đầu Đông, mưa phùn, gió bấc. Tôi ghi lại ngày chia ly ấy bằng bài thơ “Ngày ấy xa em” với những câu thơ: Từ ngày ấy xa em đi chiến đấu/Xa mẹ già, xa đàn cháu ngây thơ/Xa xóm làng, xa những ước mơ/Xa người vợ cưới chưa tròn 2 tháng/Xa tiếng cười đứa em nhỏ yêu thương/Nhưng vẫn vui anh vẫn bước lên đường…”.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Chương trình gặp mặt là dịp để các cựu chiến binh chia sẻ tình cảm gắn bó, giúp đỡ nhau trong những năm tháng trên chiến trường cũng như khi trở về quê hương, tiếp tục giữ gìn mái nhà chung của các cựu chiến binh Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9).