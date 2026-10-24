Cựu chiến binh liên kết phát triển nghề trồng nấm

Các CCB xã Đức Trọng ổn định kinh tế từ nghề trồng nấm mèo truyền thống

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, CCB ở thôn 1, nghề trồng nấm mèo tại địa phương hình thành từ những năm 1990. Khoảng năm 1993, một số hộ bắt đầu liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiếp tục được mở rộng. Hiện, 11 hộ CCB còn duy trì nghề với 69 nhà nấm, tổng diện tích khoảng 10.000 m², tạo việc làm cho 35 - 60 lao động địa phương, trong đó có con em CCB.

Gia đình ông Trọng hiện có 9 nhà nấm. Qua hơn 30 năm gắn bó, ông tích lũy kinh nghiệm từ khâu chọn phôi đến chăm sóc, vệ sinh nhà trại và phòng ngừa dịch bệnh. Theo ông, nghề trồng nấm mèo đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn, bởi chất lượng phôi, môi trường và kỹ thuật chăm sóc ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Với nhà nấm rộng khoảng 200 m², người trồng có thể bố trí khoảng 10.000 bịch phôi. Trong điều kiện thuận lợi, mỗi nhà có thể đạt sản lượng khoảng 3,5 - 4 tạ nấm khô mỗi vụ. Nấm khô loại 1 có giá khoảng 140.000 đồng/kg, loại 2 từ 120.000 - 130.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, nhiều hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Nghề trồng nấm vì thế trở thành nguồn thu quan trọng của nhiều gia đình, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương ở các khâu chăm sóc, thu hái và sơ chế.

Chất lượng phôi, môi trường và kỹ thuật chăm sóc là những yếu tố giúp nấm mèo đạt chất lượng tốt

Tuy nhiên, những năm gần đây, chất lượng phôi không đồng đều, năng suất giảm, trong khi đầu ra thiếu ổn định khiến việc duy trì nghề gặp nhiều khó khăn. Để giảm bớt áp lực trong sản xuất, các hộ CCB tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhân lực và đổi công khi cần thiết. “Người có kinh nghiệm hướng dẫn nhau cách chăm sóc, xử lý nhà nấm, phòng ngừa dịch bệnh; khi thiếu nhân công, các hộ sẵn sàng đổi công để công việc không bị gián đoạn. Tinh thần đoàn kết, hỗ trợ này góp phần giúp các gia đình hội viên CCB duy trì, ổn định sản xuất”, ông Mai Văn An, Chủ tịch Hội CCB xã Đức Trọng cho biết.

CCB sẵn sàng hỗ trợ đổi công, chia sẻ kinh nghiệm giúp sản xuất ổn định

Theo ông Mai Văn An, nghề trồng nấm mèo góp phần tạo sinh kế cho hội viên và việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, trước những biến động về chất lượng phôi, năng suất và thị trường tiêu thụ, kinh nghiệm của từng hộ chưa đủ để bảo đảm hiệu quả sản xuất. Việc duy trì sự gắn kết, chủ động trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau vì thế càng có ý nghĩa đối với các hộ trồng nấm.

Bên cạnh đổi công, chia sẻ kỹ thuật, việc tăng cường trao đổi thông tin về nguồn phôi và thị trường tiêu thụ cũng là hướng cần được quan tâm. Khi có thêm thông tin, người trồng sẽ chủ động hơn trong lựa chọn nguồn phôi, điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc và tính toán sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cũng là cơ sở để các hộ hạn chế rủi ro, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. “Thời gian tới, các hội viên CCB trồng nấm sẽ tham gia Câu lạc bộ CCB làm kinh tế xã, đây cũng sẽ là điều kiện thuận lợi để các hội viên tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế”, ông An cho biết thêm.