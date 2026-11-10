Cựu chiến binh làm kinh tế, tiếp sức sinh kế cho người khó khăn

Hình ảnh Cựu chiến binh Hà nội và cựu chiến binh tỉnh Đăk Lăk thăm quan mô hình sản xuất bồn chứa nước bằng Inox.

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất

Tại Cơ sở Công nghiệp nông thôn Phước Thiện, xã Ea Kar, đoàn đại biểu đã tìm hiểu quá trình xây dựng cơ sở, quy trình sản xuất bồn chứa nước bằng inox, bồn nhựa và kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Đoàn Hội Cựu chiến binh TP. Hà Nội do Thiếu tướng Bùi Duy Hùng, Phó Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn; Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội, làm Phó Trưởng đoàn. Tham gia có Đại tá Phạm Quang Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Kar và ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã.

Là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Ea Kar, ông Phạm Văn Khẩn cùng gia đình từng bước vượt qua khó khăn ban đầu để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, gia đình ông đã thành lập hai công ty thương mại và một công ty sản xuất, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.

Qua chuyến tham quan, cán bộ, hội viên hai địa phương có dịp trao đổi trực tiếp về cách tổ chức hoạt động sản xuất, quản lý cơ sở và phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình sản xuất bồn chứa nước được đúc bằng nhựa.

Trao bò giống, hỗ trợ người dân tạo sinh kế

Cùng với hoạt động kinh doanh, ông Khẩn và gia đình duy trì nhiều việc làm hỗ trợ cộng đồng. Gia đình đã đóng góp 70 triệu đồng xây dựng đường bê tông, hội trường thôn; tặng 30 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó từ nguồn trợ cấp trong thời gian ông tham gia HĐND xã.

Hằng năm, gia đình ông trao từ 70–80 suất quà Tết cho các hộ khó khăn tại ba buôn thuộc địa bàn xã Cư Ni cũ.

Đáng chú ý, từ năm 2016 đến tháng 6/2025, ông cùng gia đình đã trao 24 con bò giống thông qua mô hình “Ngân hàng bò”. Sự hỗ trợ này giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện chăn nuôi, tạo nguồn thu và từng bước ổn định cuộc sống.

Với những đóng góp trong hoạt động xã hội và giúp đỡ đồng đội, ông Khẩn nhiều lần được ghi nhận, khen thưởng, trong đó có hai Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ và hai Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo xã chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Cựu chiến binh Hà nội và cựu chiến binh tỉnh Đăk Lăk.

Năm 2025, ông được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam mời tham dự hội nghị tổng kết 5 năm phong trào cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Câu chuyện của ông cũng được Truyền hình Quốc phòng Việt Nam giới thiệu trong phóng sự “Người lính trở về”.

Chuyến giao lưu tại Phước Thiện là dịp chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế và những cách hỗ trợ cộng đồng từ thực tế. Từ việc tạo việc làm đến trao phương tiện học tập, con giống, cựu chiến binh Phạm Văn Khẩn cùng gia đình đang góp sức giúp những người khó khăn có thêm điều kiện vươn lên.