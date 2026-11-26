Năm 2008, trong một lần tìm mua nấm linh chi để hỗ trợ điều trị bệnh, anh Lê Giang Phong, nảy ra ý định tự trồng loại nấm dược liệu này. Khi ấy, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, trong khi giá nấm linh chi khá đắt đỏ. Ý tưởng ban đầu tưởng chừng chỉ để phục vụ nhu cầu cá nhân lại mở ra hướng phát triển kinh tế cho gia đình anh sau này.

Cựu chiến binh Lê Giang Phong giới thiệu sản phẩm nấm của Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh nấm Đức Nhuận.

Nghĩ là làm, anh Phong tìm đến một trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và sản phẩm sinh học ở Hà Nội để học kỹ thuật trồng nấm linh chi, nấm bào ngư, nấm đầu khỉ. Trở về quê, anh vay mượn vốn từ người thân, bạn bè bắt tay vào sản xuất. Những ngày đầu, do chưa có kinh nghiệm, việc áp dụng kỹ thuật chưa phù hợp với điều kiện thực tế khiến anh không ít lần thất bại. Không nản chí, anh kiên trì tìm tòi, điều chỉnh quy trình chăm sóc. Năm 2009, những mẻ nấm linh chi đầu tiên thành công đã tiếp thêm động lực để anh theo đuổi con đường khởi nghiệp.

Từ diện tích ban đầu, anh Phong đầu tư xây dựng trang trại rộng 1.000m², phát triển nhiều loại nấm ăn và nấm dược liệu. Đến năm 2011, Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh nấm Đức Nhuận được thành lập với 12 thành viên. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, đặc biệt là nguồn tài trợ dây chuyền sản xuất trị giá 1,1 tỷ đồng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, quy trình sản xuất từng bước được cơ giới hóa, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã đã thu hút hơn 30 thành viên tham gia góp vốn.

Cựu chiến binh Lê Giang Phong giới thiệu trồng nấm cho các em học sinh đến tham quan.

Chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất, anh Phong cho rằng, trồng nấm không nhất thiết phải có nguồn vốn quá lớn, nhưng đòi hỏi người làm phải nắm chắc đặc tính sinh trưởng của từng loại nấm. Trong đó, khâu xử lý nguyên liệu và làm phôi giống có ý nghĩa quyết định. Mùn cưa được phối trộn với các chất dinh dưỡng theo tỷ lệ phù hợp, đóng thành bịch rồi đưa vào hấp thanh trùng trong 12 giờ trước khi cấy meo giống. Môi trường nuôi trồng phải bảo đảm sạch, độ ẩm thích hợp, nguồn nước tưới không nhiễm phèn và hạn chế tối đa sự xâm nhập của nấm mốc, côn trùng.

“Muốn nấm phát triển tốt, người trồng phải cẩn thận ngay từ khâu làm phôi. Chỉ một sơ suất trong xử lý nguyên liệu cũng có thể khiến meo giống không phát triển, gây thiệt hại cả quá trình sản xuất. Tôi luôn xác định phải làm đúng kỹ thuật, giữ chất lượng ổn định thì mới xây dựng được niềm tin với khách hàng” - Anh Phong chia sẻ.

Không dừng lại ở sản xuất nấm thương phẩm, anh Phong từng bước tổ chức mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Hợp tác xã cung cấp phôi giống cho nông dân, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, sau đó thu mua nấm tươi để chế biến thành các sản phẩm như nấm khô sợi ăn liền, trà thảo dược nấm linh chi, rượu nấm linh chi, bột nêm nấm... Cách làm này vừa mở rộng nguồn nguyên liệu, vừa tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân. Các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chí ba không: Không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật, không chất kích thích.

Hiện, Hợp tác xã có 10 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm 1 sản phẩm đạt 4 sao và 9 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh; được phân phối tại nhiều tỉnh, thành phố. Doanh thu bình quân đạt hơn 3,5 tỷ đồng mỗi năm. Hoạt động sản xuất, chế biến tạo việc làm cho từ 10-20 lao động địa phương, trong đó có CCB, cựu quân nhân và thân nhân hội viên CCB, với mức thu nhập bình quân từ 8-11 triệu đồng/người/tháng.

Từ những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình khởi nghiệp, anh Phong sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ quy trình sản xuất cho những người có nhu cầu. Theo anh, mô hình trồng nấm có thể áp dụng ở nhiều vùng miền, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, phù hợp với điều kiện sản xuất của các hộ gia đình. Khi được tổ chức bài bản, liên kết với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, mô hình còn có thể kết hợp du lịch trải nghiệm, góp phần nâng cao giá trị nông sản và khai thác tiềm năng kinh tế nông thôn.