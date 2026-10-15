Cựu chiến binh là nhà nông tỷ phú

Thời gian đầu, do không có đất sản xuất, vợ chồng CCB Nguyễn Văn Thủ phải bươn chải, làm thuê làm mướn khắp nơi. Hai năm sau, khi đã có trong tay chút vốn, ông mua một chiếc xe máy cũ rồi chuyển hướng đi buôn. Bất kể nắng mưa, ngày nào ông cũng dậy từ sáng sớm, rong ruổi khắp các thôn, xóm tìm mua gà, vịt, khoai, sắn... về cho vợ bán kiếm lời. Tuy còn thiếu trước hụt sau, song lúc thiên tai, giáp hạt, thấy bà con chòm xóm lâm vào cảnh khó khăn, ông đều sẵn lòng giúp đỡ nên ai cũng tin, cũng quý. Chịu thương chịu khó, cứ dư được đồng nào vợ chồng ông lại bàn nhau mở rộng quy mô buôn bán, tìm mua đất rẫy để trồng cây công nghiệp, cây lâu năm... Trời không phụ công người, đến nay, gia đình CCB Nguyễn Văn Thủ có khu trang trại trồng sầu riêng, cao su rộng hơn 20ha đang thời kỳ khai thác.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thủ.

Năm 2025, sau khi trừ chi phí đầu tư, nhân công, vợ chồng ông thu lãi hơn 4 tỷ đồng. Để chăm sóc, bảo vệ vườn cây, vợ chồng ông phải thuê thêm 15 người. Ngoài mức lương 9-12 triệu đồng/người/tháng, tùy theo trình độ tay nghề và vị trí công việc đảm nhiệm, vợ chồng ông Thủ còn dành hàng chục triệu đồng thưởng thêm cho đội ngũ công nhân, người lao động mỗi dịp lễ, tết. Vì thế, nhiều người đã gắn bó với gia đình ông hàng chục năm nay. Hai tháng trước, thấy con đường bê tông liên thôn bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, ông đóng góp một phần đáng kể và vận động bà con chung tay góp sức nâng cấp, cải tạo. Các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nơi vùng sâu Đắk Sắk, ông đều tham gia rất nhiệt tình, trách nhiệm.