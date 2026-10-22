Cựu chiến binh hiến đất làm đường, giúp đồng đội thoát nghèo

Cuối năm 1970, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai quê lúa Thái Bình (nay là Hưng Yên) tình nguyện nhập ngũ vào Sư đoàn 320, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34), tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Tháng 9-1972, ông bị địch bắt và đày ra nhà tù Phú Quốc. Những tháng ngày nơi “địa ngục trần gian” bị kẻ thù tra tấn, đánh đập nhưng không làm lung lay ý chí của người quân nhân cách mạng. Tháng 3-1973, ông được trở về với đồng đội theo diện trao trả tù binh. Do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, năm 1974 ông xuất ngũ.

Cựu chiến binh Mai Tiến Chinh (bên trái) trao kinh phí hỗ trợ Hội Cựu chiến binh TP Đồng Nai.

Trở về địa phương, 4 năm sau, CCB Mai Tiến Chinh cùng gia đình vào miền Nam lập nghiệp. Bước đầu cuộc sống hết sức khó khăn, nhưng với ý chí của Bộ đội Cụ Hồ, ông động viên gia đình tích cực làm nhiều công việc như: Canh tác ruộng, rẫy; cạo mủ cao su, xay xát lúa... Nhờ chăm chỉ lao động và có uy tín ở địa phương, năm 1981, ông được Công ty Cao su Phú Riềng tuyển dụng làm công nhân. CCB Mai Tiến Chinh chia sẻ: Ý tưởng làm kinh tế vươn lên thoát nghèo có từ khi tôi mới đặt chân vào vùng đất Nam Bộ, nhưng mãi đến năm 1990, từ số tiền 50 triệu đồng tiết kiệm được sau nhiều năm lao động, gia đình tôi mới nhận chuyển nhượng 60ha đất rẫy tại địa phương, cải tạo thành trang trại trồng điều và cao su. Lao động sử dụng nhân lực gia đình và thuê thêm thợ kỹ thuật cùng một số công nhân lành nghề để hỗ trợ chăm sóc các loại cây trồng.

Nhờ cần cù, chịu khó lao động, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trang trại của ông mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho gần 20 lao động với mức thu nhập 8-10 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập lãi ròng bình quân gần 1 tỷ đồng. Năm 1994, CCB Mai Tiến Chinh tham gia Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước (cũ). Với kinh nghiệm của mình, ông đề xuất với Ban Chấp hành Hội nhiều chủ trương, giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh của hội viên CCB và địa phương để phát triển kinh tế; chủ động giúp đỡ hội viên CCB, cựu quân nhân giống, vốn, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh để ổn định cuộc sống. Những năm gần đây, với tình cảm và nghĩa tình đồng đội, CCB Mai Tiến Chinh giúp 3 gia đình hội viên số vốn hơn 100 triệu đồng để làm ăn. Gia đình ông còn tự nguyện hiến 700m2 đất (trị giá hơn 500 triệu đồng) để địa phương làm đường giao thông; hỗ trợ hàng trăm phần quà chăm lo cho hội viên và người nhiễm chất độc da cam; đóng góp và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 120 triệu đồng xây tặng 2 căn nhà nghĩa tình CCB, nhà đồng đội...

Theo Đại tá Nguyễn Văn Phơi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai, Chủ tịch Hội CCB TP Đồng Nai: Đồng chí Mai Tiến Chinh là tấm gương CCB tiêu biểu của địa phương, có nhiều đóng góp xây dựng hội, thực hiện tốt chính sách nhân đạo từ thiện, hỗ trợ đồng đội và người nghèo, phát triển an sinh xã hội. Ban Chấp hành Hội CCB thành phố ghi nhận, đánh giá cao và luôn khích lệ đồng chí Chinh tiếp tục đóng góp công sức chăm lo đời sống cho các CCB và cộng đồng.