Cựu chiến binh gương mẫu, góp sức xây dựng quê hương

Cơ sở cơ khí Như Hường của cựu chiến binh Phạm Văn Như tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Tại thôn Bản Đôn, tuyến đường cờ dài 2,2km với hơn 180 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã trở thành điểm nhấn trong cảnh quan khu dân cư. Để xây dựng công trình, hội viên cựu chiến binh cùng người dân đóng góp vật liệu, ngày công và tham gia các phần việc. Sau khi hoàn thành, Chi hội Cựu chiến binh và Ban Công tác Mặt trận thôn được giao phối hợp quản lý, duy trì.

Thời gian đầu, việc vận động người dân tham gia chưa thuận lợi do một số người chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình. Hội Cựu chiến binh xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu đây là công trình phục vụ cộng đồng. Khi nhận thức được nâng lên, người dân tự nguyện góp công, góp vật liệu thực hiện.

Ông Nông Xuân Hưng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phong Quang, cho biết: "Hội xác định hội viên phải tiên phong, gương mẫu, trực tiếp đóng góp ngày công và vận động nhân dân cùng tham gia. Sau khi công trình hoàn thành, hội viên tiếp tục phối hợp quản lý, bảo đảm tuyến đường luôn được duy trì".

Cùng với công trình này, Hội Cựu chiến binh xã Phong Quang đang duy trì 11 tổ tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hằng tháng, các chi hội tham gia hoạt động “Thứ bảy xanh”, vệ sinh đường làng, chỉnh trang nhà văn hóa, vận động người dân giữ gìn cảnh quan. Theo báo cáo tổng kết năm 2026, có hơn 2.000 lượt hội viên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, treo cờ và chỉnh trang khu dân cư.

Hội viên cựu chiến binh kiểm tra, chăm sóc tuyến đường cờ tại thôn Bản Đôn, góp phần giữ gìn cảnh quan khu dân cư.

Không chỉ tích cực với các phong trào ở cơ sở, nhiều hội viên còn chủ động phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân địa phương. Tiêu biểu là cơ sở cơ khí Như Hường của ông Phạm Văn Như. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Như học nghề cơ khí rồi trở về quê gây dựng cơ sở sản xuất. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, ông từng bước tìm kiếm khách hàng, duy trì và mở rộng hoạt động. Hiện xưởng tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và khoảng 5-6 lao động thời vụ khi nhiều việc.

Ông Như chia sẻ: "Những năm tháng trong quân đội đã rèn luyện cho tôi tính kỷ luật, ý chí và tinh thần vượt khó. Trở về quê, tôi vận dụng những phẩm chất đó vào lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm cho người dân".

Ngoài cơ sở cơ khí, hội viên cựu chiến binh còn phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế vườn rừng và cây ăn quả. Toàn Hội hiện có 375 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội ở 11 thôn; trong đó, 14 hộ có thu nhập bình quân trên 150 triệu đồng/năm.

Bà Trịnh Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Quang, đánh giá: Hội Cựu chiến binh xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Với uy tín, kinh nghiệm, hội viên góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Từ những công trình chung đến các mô hình phát triển kinh tế, hội viên cựu chiến binh xã Phong Quang đang phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống thường ngày. Những việc làm thiết thực ấy góp phần làm thay đổi diện mạo thôn bản, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống người dân.