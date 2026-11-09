Cựu chiến binh Đăk Ơ học cách làm kinh tế từ những vườn cây ở Bom Bo

Chuyến học tập thực tế của Hội Cựu chiến binh xã Đăk Ơ tại xã Bom Bo, TP Đồng Nai

Chuyến tham quan, học tập tại xã Bom Bo được tổ chức khi Hội Cựu chiến binh xã Đăk Ơ đang chuẩn bị thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.

Đoàn gồm 15 thành viên, do ông Hoàng Cử, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đăk Ơ dẫn đầu, cùng đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội và các hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tại các điểm tham quan, đoàn trực tiếp tìm hiểu phương thức canh tác, tổ chức lao động và trao đổi kinh nghiệm với chủ mô hình. Hoạt động giúp hội viên tiếp cận những cách làm cụ thể, có thêm cơ sở lựa chọn hướng sản xuất phù hợp với điều kiện của gia đình.

Học cách liên kết, hỗ trợ hội viên

Làm việc với Hội Cựu chiến binh xã Bom Bo, đoàn được Đại tá Lê Huy Chung, Chủ tịch Hội, chia sẻ kinh nghiệm thành lập và tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.

Mô hình tạo không gian để hội viên trao đổi kỹ thuật, thông tin thị trường và hỗ trợ nhau tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Những người có kinh nghiệm có thể hướng dẫn hội viên khác; các mô hình hiệu quả trở thành địa chỉ tham quan, học tập.

Đây là những nội dung Hội Cựu chiến binh xã Đăk Ơ quan tâm khi chuẩn bị xây dựng câu lạc bộ tại địa phương. Bên cạnh tập hợp các hội viên làm kinh tế giỏi, Hội hướng đến tăng cường chia sẻ kiến thức, khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và kết nối sản xuất.

Đồng chí Hoàng Cử, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đăk Ơ dẫn đầu, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ thăm vườn sầu riêng

Kinh nghiệm từ vườn cà phê, sầu riêng

Tại thôn Bom Bo, đoàn tham quan vườn cà phê rộng hơn 3 ha của hội viên Vũ Thế Truyền, tìm hiểu cách chăm sóc, sử dụng phân bón và quản lý dịch hại.

Theo ông Truyền, gia đình canh tác khoảng 18 ha, gồm hơn 3 ha cà phê, 4 ha sầu riêng, 2 ha điều và gần 9 ha cao su. Tổng doanh thu hằng năm trên 2 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí sản xuất và tiền công lao động, lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng.

Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương, thu nhập từ 10–12 triệu đồng/người/tháng. Vào thời điểm cao điểm mùa vụ, số lao động tăng lên 10–15 người.

Trong quá trình chăm sóc vườn, gia đình từng bước giảm phân bón hóa học, tăng sử dụng phân hữu cơ, chú trọng tình trạng đất và sự phát triển của cây. Những kinh nghiệm được trao đổi giúp các thành viên trong đoàn hiểu thêm về cách điều chỉnh kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Tại thôn 2, xã Bom Bo, đoàn tiếp tục tìm hiểu mô hình của hội viên Hoàng Văn Hùng. Gia đình ông Hùng có khoảng 17 ha đất sản xuất, trong đó 14 ha sầu riêng và 3 ha cao su. Theo chia sẻ của chủ mô hình, sau khi trừ chi phí, thu nhập đạt trên 5 tỷ đồng mỗi năm.

Mô hình sử dụng thường xuyên 6 lao động địa phương, thu nhập từ 8–9 triệu đồng/người/tháng; vào mùa vụ cao điểm có từ 10–15 lao động.

Các hội viên trao đổi về chọn giống, tạo tán, tỉa cành, quản lý nước và bón phân theo từng giai đoạn phát triển. Với những người đang quan tâm đến cây ăn quả, đây là dịp tìm hiểu trực tiếp yêu cầu kỹ thuật, cách bố trí lao động và tổ chức chăm sóc trên diện tích lớn.

Đoàn cũng tham quan một số cơ sở thu hoạch, sơ chế, chế biến và bảo quản cà phê, sầu riêng. Qua đó, hội viên có thêm thông tin về các công đoạn sau thu hoạch và mối liên hệ giữa chất lượng nguyên liệu với bảo quản, chế biến, tiêu thụ.

Đoàn tham quan rẫy cà phê hơn 3ha của hội viên Vũ Thế Truyền, thôn Bom Bo

Đưa kinh nghiệm vào hoạt động của Hội

Từ chuyến học tập, Hội Cựu chiến binh xã Đăk Ơ đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho cán bộ, hội viên; khuyến khích đổi mới phương thức canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật và quan tâm đến các giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường.

Kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ tại Bom Bo cũng là cơ sở để Hội lựa chọn cách hoạt động phù hợp khi thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Thông qua mô hình này, hội viên có thêm đầu mối trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau phát triển sản xuất.

Những điều học được từ vườn cây và cơ sở chế biến sẽ tiếp tục được các hội viên nghiên cứu, vận dụng theo điều kiện thực tế. Chuyến đi vì thế gắn với một công việc cụ thể sau khi trở về: xây dựng mạng lưới hội viên cùng học hỏi, liên kết và giúp nhau làm kinh tế.