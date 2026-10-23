Cựu chiến binh Cụm thi đua số 7 hỗ trợ hơn 280,8 tỷ đồng làm nhà

Quang cảnh hội nghị

Sáng 23-10, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Cụm thi đua số 7 thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị trao đổi giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh, Phó trưởng Ban Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cùng lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Giai đoạn 2020-2026, Cụm thi đua số 7 duy trì gần 7.200 mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 45.300 lao động; kết nạp mới 9.127 hội viên.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển hội viên, ứng dụng chuyển đổi số và kiện toàn tổ chức cơ sở Hội.

Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 950, Quân khu 9.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội và đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, chăm lo đời sống và nhà ở cho hội viên khó khăn.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 7 tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 950, Quân khu 9.