Cựu chiến binh chung sức trên “mặt trận” phòng, chống ma túy

Ở xã Bảo Hà, Hội Cựu chiến binh xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn an toàn. Gần 1.300 hội viên, sinh hoạt tại 1.200 hộ ở tất cả thôn, bản là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và nắm tình hình từ cơ sở.

Theo ông Hàn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bảo Hà, Hội đã chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia phòng, chống ma túy. Hơn 50 buổi tuyên truyền được tổ chức, lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt chi hội; nội dung về tác hại của ma túy, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội được duy trì qua các nhóm Zalo, trang thông tin của xã và các đoàn thể.

Công tác tuyên truyền gắn với trách nhiệm của từng hội viên, từng gia đình. 100% hội viên cựu chiến binh ký cam kết không tham gia, không liên quan đến ma túy, đồng thời vận động con, cháu tránh xa tệ nạn này.

Từ tuyên truyền, vận động đến xây dựng mô hình, Hội Cựu chiến binh xã Bảo Hà đang tạo thành mạng lưới phòng ngừa ở cơ sở. Hội đã xây dựng mô hình “Chi hội cựu chiến binh không ma túy” tại các thôn Khoai, Bảo Vinh, An Khánh; công trình “Đường điện thắp sáng do hội cựu chiến binh tự quản” tại thôn Liên Hà 5 (trị giá hơn 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa); mô hình camera an ninh tự quản do các chi hội cựu chiến binh quản lý tiếp tục được duy trì tại các thôn Mai Hồng 1, Mai Hồng 3, Ba Soi và Khe Bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 73 của UBND tỉnh về xây dựng “Xã, phường không ma túy”, Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Toàn tỉnh có 2.703 chi hội, với 64.250 hội viên, là lực lượng rộng khắp, gần dân, am hiểu địa bàn và có uy tín tại cơ sở. Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo 100% hội cơ sở tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch; phối hợp tuyên truyền, xây dựng mô hình điểm, ký cam kết thi đua. Tiêu chí “100% chi hội cựu chiến binh không có hội viên và con em hội viên mắc tệ nạn ma túy” được đưa vào đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm.

Các cấp hội cựu chiến binh đã tổ chức hơn 4.000 hội nghị, tuyên truyền cho hơn 195.000 lượt cán bộ, hội viên; phối hợp tuyên truyền tại khu dân cư, trường học thu hút hơn 400.000 lượt người dân, học sinh tham dự; xây dựng hơn 1.000 pa-nô cổ động.

Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hội viên là người có uy tín, già làng, trưởng bản còn tuyên truyền bằng tiếng Mông, Dao, Tày, giúp thông tin phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân.

100% cơ sở hội phối hợp công an xã, phường rà soát, lập danh sách quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các địa bàn có nguy cơ phức tạp. Hội viên cựu chiến binh cung cấp hơn 350 nguồn tin có giá trị, góp phần triệt xóa nhiều điểm bán lẻ, tụ điểm sử dụng ma túy; phối hợp tổ chức gần 2.000 lượt tuần tra, chốt chặn tại các tuyến giáp ranh, giáp biên giới, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

Theo ông Nguyễn Minh Quyết - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, các cấp hội đã chủ động rà soát, bổ sung nội dung phòng, chống ma túy vào các quy chế, chương trình phối hợp với các tổ chức, đoàn thể; tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, giáo dục, cảm hóa và quản lý người vi phạm pháp luật.

Cùng với phòng, chống, ngăn chặn nguồn cung, không để phát sinh người nghiện mới, các cấp hội cựu chiến binh còn tham gia giúp đỡ những người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Với phương châm “Mỗi chi hội (nơi địa phương có người nghiện) nhận quản lý ít nhất 1 người nghiện hoặc người sau cai”, các cấp hội đã phân công giúp đỡ hơn 300 đối tượng.

Các doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ, các hợp tác xã cựu chiến binh đã tiếp nhận, tạo việc làm cho hơn 100 người sau cai nghiện. Đây là cách tiếp cận mang tính lâu dài, bởi sau cai nghiện, nếu không có việc làm, không có môi trường sống lành mạnh và sự đồng hành của cộng đồng, nguy cơ tái nghiện vẫn hiện hữu.

Từ cơ sở, các mô hình tự quản về phòng, chống ma túy tiếp tục được nhân rộng. 100% xã, phường thành lập mô hình “Chi hội cựu chiến binh không ma túy”; 100% gia đình hội viên ký cam kết “3 không”: không thử, không giữ, không sử dụng, buôn bán ma túy.

Toàn tỉnh có hơn 2.000 mô hình “Chi hội cựu chiến binh không ma túy”, hơn 200 mô hình “Dòng họ không ma túy” và 100 tổ cựu chiến binh tự quản về an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Phòng, chống ma túy là nhiệm vụ lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tại địa bàn trọng điểm, biên giới, trong thanh, thiếu niên và con em hội viên; nhân rộng mô hình hiệu quả; phối hợp quản lý người nghiện, đồng thời hỗ trợ người sau cai có việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện.

Từ những tuyến đường làng được thắp sáng, những chiếc camera được lắp đặt, những buổi tuyên truyền trong nhà văn hóa thôn, đến những cuộc tuần tra trong đêm, sự hiện diện của những người lính năm xưa đang góp phần tạo nên “mặt trận” phòng, chống ma túy rộng khắp, thu hẹp “đất sống” của ma túy, góp phần xây dựng những miền quê Lào Cai bình yên, an toàn và văn minh.