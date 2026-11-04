Cựu chiến binh chung sức làm đẹp phố hoa

Với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, mỗi cán bộ, hội viên góp sức làm đẹp cảnh quan, giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, tạo diện mạo khang trang nơi phố hoa.

CCB các phường tích cực tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp hưởng ứng Festival Hoa

Chung tay chỉnh trang cảnh quan

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, gần 40 hội viên CCB vừa phối hợp với các đoàn thể ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và trồng mai anh đào dọc tuyến đèo Prenn. Hoạt động góp phần phủ xanh những khoảng đất trống, cải thiện cảnh quan tuyến cửa ngõ vào trung tâm phường, tạo ấn tượng đẹp cho người dân và du khách khi đến Đà Lạt. Ông Phạm Đức Thông - Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết: “Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể vệ sinh môi trường, chỉnh trang các khu vực trung tâm, tuyến đường trọng điểm; đồng thời vận động hội viên và người dân chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, duy trì cảnh quan sạch, đẹp sau các đợt ra quân”.

Tại phường Cam Ly - Đà Lạt, Hội CCB phối hợp với các chi hội vận động nguồn lực xây dựng tuyến đường cờ hoa dài khoảng 2 km tại khu vực Tà Nung. Ông Nguyễn Văn Tuyết - Chủ tịch Hội CCB phường cho biết, cùng với công trình này, hội viên còn tích cực cắt tỉa cây xanh, chăm sóc hoa, chỉnh trang khuôn viên và vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Những việc làm thiết thực góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong chung tay xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Mỗi CCB tích cực, gương mẫu góp thêm sắc hoa, sắc xanh vào lễ hội Festival hoa Đà Lạt 2026

Phát huy tinh thần nêu gương

Không riêng phường Xuân Hương - Đà Lạt và Cam Ly - Đà Lạt, tại nhiều địa phương trong tỉnh, hội viên CCB cũng tích cực hưởng ứng phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”. Các cấp Hội phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vận động hội viên và Nhân dân xây dựng, duy trì nhiều tuyến đường cờ hoa, đường điện chiếu sáng và công trình tự quản. Các mô hình “CCB tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”, tuyến đường camera an ninh tiếp tục được phát huy, góp phần chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Cùng với những phần việc tại khu dân cư, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, quảng bá bộ nhận diện Festival trên các nền tảng thông tin điện tử, mạng xã hội và kênh truyền thông số. Qua đó, góp phần đưa thông tin về lễ hội đến gần hơn với người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách trong nước và quốc tế.

Các mô hình tuyến đường CCB tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp được nhân rộng, phát huy

Ông Dương Công Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, Hội CCB các phường, xã đã phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Trong đó, tập trung xây dựng các tuyến đường hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mỗi CCB được xác định là một hạt nhân đi đầu, là tấm gương sáng trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần làm nên thành công của Festival Hoa.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” sẽ diễn ra trong tháng 12. Những công trình, phần việc thiết thực cùng tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, hội viên CCB đang góp thêm sắc màu cho ngày hội, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay xây dựng Đà Lạt - Lâm Đồng ngày càng văn minh, xanh và thân thiện.