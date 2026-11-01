Cựu chiến binh cần biết: Thủ tục hưởng mai táng phí được sửa đổi

* Đối với cựu chiến binh, cá nhân hoặc tổ chức thực hiện mai táng lập 1 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã nơi cựu chiến binh thường trú trước khi chết; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ gồm: Bản khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp mai táng theo Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số 21/2026/TT-BNV; bản sao chứng thực giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử; một trong các giấy tờ xác nhận là cựu chiến binh theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP. Trường hợp thông tin giấy chứng tử có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu, người đề nghị không phải nộp giấy tờ này.

Các lực lượng an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Ảnh: qdnd.vn

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận bản khai và chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ kiểm tra, ban hành quyết định giải quyết chế độ trợ cấp mai táng theo Mẫu số 02. UBND cấp xã căn cứ quyết định để tổ chức chi trả. Tổng thời hạn giải quyết là 12 ngày làm việc, không thu lệ phí.

* Đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, trình tự tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cũng gồm 3 bước: Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện mai táng nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi người mất thường trú trước khi chết; UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận và chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ trong 5 ngày làm việc; Sở Nội vụ giải quyết trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. UBND cấp xã căn cứ quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ để tổ chức chi trả chế độ.

Thành phần hồ sơ đối với thanh niên xung phong được phân theo tình trạng hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg.

Trường hợp đang hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ gồm bản khai theo Mẫu số 03 ban hành kèm Thông tư số 21/2026/TT-BNV và bản sao chứng thực giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử. Sở Nội vụ có trách nhiệm ghép hồ sơ thanh niên xung phong đang quản lý, cấp thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) với các giấy tờ này để hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết trợ cấp mai táng.

Trường hợp không hưởng bảo hiểm y tế, hồ sơ gồm bản khai theo Mẫu số 04; bản sao chứng thực giấy tờ xác nhận là thanh niên xung phong; bản sao chứng thực giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử. Giấy tờ xác nhận có thể là thẻ đội viên, giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ, giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong hoặc lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi nhận quá trình tham gia. Nếu không có các giấy tờ trên, người đề nghị cần có giấy chứng nhận thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp do Tỉnh đoàn, Thành đoàn nơi đối tượng thường trú cấp theo Mẫu số 05.

Với cả hai thủ tục, trường hợp thông tin giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan thì người đề nghị không phải nộp giấy tờ này. Thủ tục được thực hiện trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến, không thu lệ phí; tổng thời hạn giải quyết là 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.