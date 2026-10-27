Cựu chiến binh Bắc Ninh góp sức giữ bình yên thôn, xóm

Tám giờ sáng 22/10, Tổ tự quản về an ninh trật tự của cựu chiến binh tổ dân phố Phù Lưu, phường Từ Sơn đã tập trung tại đình làng. Sau khi phân công nhiệm vụ, các thành viên tỏa đi những tuyến đường có nhiều hộ kinh doanh để nhắc nhở các hộ không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết chấp hành quy định về an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Tổ tự quản về an ninh, trật tự của cựu chiến binh tổ dân phố Phù Lưu, phường Từ Sơn tuyên truyền để người dân không vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Tổ dân phố Phù Lưu có gần 1,5 nghìn hộ, trong đó khoảng 150 hộ kinh doanh, buôn bán. Địa điểm kinh doanh sát chợ Từ Sơn nên lưu lượng người, phương tiện giao thông đi lại hằng ngày khá đông. Ông Nguyễn Văn Vượng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Tổ trưởng Tổ tự quản về an ninh, trật tự tổ dân phố Phù Lưu cho biết: “Chúng tôi thường xuyên nắm tình hình an ninh, trật tự, các mâu thuẫn phát sinh trong khu dân cư, tình hình biến động về cư trú và những vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường… để kịp thời tuyên truyền, vận động. Khi phát hiện vụ việc liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội, gây mất trật tự công cộng, cháy, nổ, trộm cắp hoặc đánh bạc, chúng tôi kịp thời có mặt để xử lý bước đầu, đồng thời báo cho tổ trưởng tổ dân phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Công an phường phối hợp giải quyết.”.

Là địa bàn phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ và công nghiệp, có 22 tổ dân phố với quy mô dân số gần 66.000 người, giao thông kết nối thuận tiện, phường Từ Sơn đứng trước nhiều yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Nhằm cụ thể hóa Đề án, phường đã thành lập 22 tổ tự quản về an ninh trật tự tại 22 chi hội với 154 thành viên. Các tổ tự quản hoạt động theo quy chế chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn chuyên môn từ lực lượng công an và Hội Cựu chiến binh phường.

Thực tế cho thấy, các cựu chiến binh phường Từ Sơn đã tham gia tuần tra, phối hợp phát hiện, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, đánh bạc, liên quan đến ma túy và đổ trộm rác thải; giữ gìn trật tự tại các cổng trường học, tuyến đường trọng điểm, đồng thời, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Ông Nguyễn Phụ Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Từ Sơn khẳng định: “Việc thành lập 22 tổ tự quản giữ gìn an ninh, trật tự của cựu chiến binh phường đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và người dân địa phương”.

Hiện nay, mô hình Tổ tự quản an ninh, trật tự do Hội Cựu chiến binh đảm nhiệm đang được nhân rộng tại các xã, phường. Đến ngày 25/10, đã có 13 xã, phường triển khai thành lập các tổ tự quản về an ninh, trật tự của Hội cựu chiến binh. Mỗi tổ tự quản có ít nhất 7 thành viên, do chủ tịch UBND xã, phường ra quyết định thành lập và phê duyệt quy chế hoạt động. Lực lượng này được trang bị một số công cụ hỗ trợ cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Hiện nay, tại các xã: Đại Lai, Đông Cứu, Tân Dĩnh, Phúc Hòa, Phật Tích, Hợp Thịnh, Sa Lý và một số phường như: Việt Yên, Vân Hà, Nhân Thắng, Quế Võ, Vũ Ninh… đã thành lập các tổ tự quản về an ninh, trật tự do cựu chiến binh đảm nhiệm. Bên cạnh việc phối hợp tuần tra, bảo vệ an toàn các sự kiện, dịp lễ, Tết, lực lượng cựu chiến binh xã, phường còn duy trì hiệu quả các tổ tự quản vệ sinh môi trường, tuyến đường tự quản; phối hợp với đoàn thanh niên giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phương thức hoạt động chủ yếu của các tổ tự quản cựu chiến binh là chú trọng công tác phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức chính trị - xã hội. Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố cho biết: “Chúng tôi đang chỉ đạo 86 hội cơ sở phối hợp với lực lượng công an các xã, phường còn lại tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng cấp tổ chức ra mắt 100% tổ tự quản về an ninh trật tự ở thôn, tổ dân phố trong tháng 11/2026. Đồng thời, chỉ đạo các tổ tự quản về an ninh trật tự phối hợp chặt chẽ với tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn”.

Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông” và các mô hình Cựu chiến binh lắp camera an ninh, lắp barie và kẻng báo động, tham gia xây dựng khu dân cư 5 không, tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; triển khai hiệu quả mô hình “Sổ tay tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”. Từng thành viên tổ tự quản chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền và công an giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để hình thành “điểm nóng”.

Với hơn 180 nghìn hội viên sinh hoạt tại 101 tổ chức Hội cơ sở, lực lượng cựu chiến binh Bắc Ninh đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Từ những mô hình tự quản, họ đang góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ bình yên ở mỗi làng quê, tổ dân phố.