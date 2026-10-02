Cựu chiến binh An Giang cập nhật thời sự, nắm bắt dư luận cơ sở

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu chuyên đề về tình hình thời sự, công tác tư tưởng và dư luận trong cựu chiến binh cơ sở. Nội dung bồi dưỡng nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, nâng cao khả năng nắm bắt dư luận và phục vụ công tác định hướng tư tưởng cho hội viên.

Dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII. Các tập thể gồm Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang; Hội Cựu chiến binh các phường Rạch Giá, Long Xuyên và các xã Hòn Đất, Vĩnh Phong, Vĩnh Xương, An Châu.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng tặng bằng khen Hội Cựu chiến binh phường Châu Đốc và ông Dương Văn Dũng, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh ấp Kênh 9, xã Vĩnh Thuận, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026.

hiến binh Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 - 2026.