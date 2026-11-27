Ngày 27/11, thông tin từ lực lượng quân sự tỉnh Đắk Lắk, Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Thạch Bàn, xã Sơn Thành.

Thông tin về vị trí chôn cất các liệt sĩ được ông Trần Văn Thâu (78 tuổi, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) cung cấp. Ông từng công tác tại bộ phận hậu cần Trung đoàn 10 Ngô Quyền.

Lực lượng chức năng lần theo manh mối qua lời kể của cựu chiến binh.

Theo lời kể của ông Thâu, năm 1968, trong một trận càn của địch từ hướng Hòa Phong lên Bình Sơn, Dốc Phường, 3 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 13, Trung đoàn 10 Ngô Quyền đã anh dũng chiến đấu và hy sinh.

Sau trận đánh, ông Thâu cùng các đồng đội trực tiếp chôn cất 3 liệt sĩ tại khu vực khe núi, nay thuộc thôn Thạch Bàn, xã Sơn Thành. Vị trí các phần mộ được đánh dấu bằng cách xếp đá xung quanh.

Triển khai đào tìm nơi ông Thâu chỉ điểm.

Cả 3 liệt sĩ đều là những thanh niên miền Bắc thuộc Trung đoàn 10 Ngô Quyền, đơn vị vào Nam từ cuối năm 1964, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Phú Yên (cũ).

Từ thông tin của nhân chứng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành cùng Đội K51 nhiều lần tổ chức khảo sát, đối chiếu thông tin, xác định vị trí và triển khai đào tìm.

Đến chiều 26/11, sau 58 năm nằm lại nơi khe núi, hài cốt 3 liệt sĩ được tìm thấy và quy tập theo quy định.

Ba hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập theo quy định.

Hiện hài cốt các liệt sĩ được bảo quản, thờ cúng tại phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Thành, chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Với kết quả này, Đội K51 đã tìm kiếm, quy tập được 69 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Việc tìm thấy hài cốt 3 liệt sĩ không chỉ thể hiện nỗ lực của các lực lượng chức năng mà còn cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của những nhân chứng lịch sử, những cựu chiến binh trong hành trình tìm kiếm, đưa đồng đội trở về.