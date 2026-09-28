Cựu Chi cục trưởng nhận tiền của doanh nghiệp sữa giả lĩnh 12 năm tù

Chiều 28/9, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan.

Cụ thể, bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông chính Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) 19 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 8 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Cường phải chấp hành mức án chung cho cả 3 tội là 30 năm tù.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị tuyên 17 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 10 năm tù về tội; 8 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hà bị tuyên 30 năm tù.

Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh tại toà. (Ảnh: H.N.)

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) lĩnh 14 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt của 2 tội, bị cáo Kiên phải chấp hành 21 năm tù.

Bị cáo Hồ Sỹ Ý (Quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) 14 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Hai bị cáo phạm tội Nhận hối lộ, gồm: Bùi Đinh Thị Dinh, cựu Chi cục trưởng An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATTP) tỉnh Hòa Bình (cũ) bị tuyên phạt 12 năm tù, Bùi Thị Trang (nhân viên của Dinh) 4 năm tù.

Ba bị cáo phạm tội Môi giới hối lộ, gồm: Phạm Gia Khải 42 tháng tù, Nguyễn Văn Quân 5 năm tù, Nguyễn Văn Hòa 3 năm tù.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) nhận mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại toà. (Ảnh H.N.)

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKS cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét nguyên nhân, điều kiện phạm tội, còn có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm; ở một số địa phương còn có cán bộ suy thoái về đạo đức, vì động cơ vụ lợi đã tiếp xúc, móc nối với doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm.

Để xử lý nghiêm minh các bị cáo, trong vụ án này, việc áp dụng hình phạt được thực hiện trên nguyên tắc xử lý theo quy định tại Điều 3 Bộ luật Hình sự. Trong đó, nghiêm trị các bị cáo là chủ mưu, cầm đầu, đứng đầu doanh nghiệp, giữ vai trò chính, chỉ đạo, điều hành và các bị cáo có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan quản lý Nhà nước lợi dụng vị trí công tác để thực hiện hành vi phạm tội.

Đồng thời, VKS bảo đảm phân hóa trách nhiệm hình sự trên cơ sở vị trí, vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội; xem xét các bị cáo làm công hưởng lương, không được hưởng lợi, thực hiện theo chỉ đạo của chủ doanh nghiệp, không có quyền quyết định; hậu quả do hành vi phạm tội gây ra và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án này, đối với các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, VKS xác định bị cáo Vũ Mạnh Cường là người có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án. Hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên phải chịu trách nhiệm chính và cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Tiếp theo là bị cáo Hoàng Mạnh Hà; sau đó là các bị cáo là cổ đông, giữ chức vụ tại các công ty, người được hưởng lợi trong vụ án. Đối với các bị cáo là nhân viên cấp dưới, thực hiện theo chỉ đạo, VKS đề nghị xem xét giảm đáng kể nếu có ý thức khắc phục toàn bộ hậu quả đối với phần thiệt hại do mình gây ra.

Đối với tội Nhận hối lộ, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh mặc dù tại phiên tòa đã khai nhận hành vi phạm tội, khắc phục thêm một phần hậu quả và gia đình cam kết khắc phục toàn bộ hậu quả đối với số tiền nhận hối lộ.

Tuy nhiên, VKS xác định bị cáo là người đứng đầu cơ quan, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, do đó cần có mức hình phạt đủ nghiêm khắc để răn đe.

Với các bị cáo phạm các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, VKS xác định bị cáo Bùi Quốc Hưng là người am hiểu pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo không khai nhận hành vi phạm tội của mình, do đó cần có mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa.