Cựu Chi cục trưởng nhận hối lộ tiền tỷ bởi doanh nghiệp 'tự nguyện'

Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, nhóm bị cáo Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Cường đã sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả và che giấu, bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế đối với doanh thu 1.061 tỉ đồng.

Nhóm bị cáo còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh vốn là nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Bà Dinh đã gặp gỡ trao đổi và đồng ý cho bị cáo Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà nộp hồ sơ và chỉ đạo nhân viên cấp dưới giúp đỡ.

Nhờ đó, hệ sinh thái của Vũ Mạnh Cường được tạo điều kiện trong tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt các hồ sơ đăng ký công bố, đăng ký tự công bố, đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo cho các sản phẩm sữa.

Bà Dinh cũng là người cho chủ trương nhận tiền ngoài của doanh nghiệp. Từ đó, bị cáo Bùi Thị Trang, chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình đã nhận gần 2,5 tỷ đồng tiền hối lộ.

Bị cáo Trang đã chuyển cho bà Dinh hơn 2,1 tỷ đồng, bản thân Trang hưởng lợi 302 triệu đồng. Với hành vi này, bà Dinh và bị cáo Trang bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, cựu chi cục trưởng khẳng định không chủ động đòi hỏi hay "ra giá" duyệt hồ sơ. Đại diện doanh nghiệp đến gặp chỉ là thủ tục hành chính thông thường. Việc nộp hồ sơ là quyền của doanh nghiệp và bà chỉ hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa đặt vấn đề “"Thủ tục hành chính cần gì gặp tận chi cục trưởng”. Bị cáo Dinh giải trình "Chắc họ cũng muốn giúp đỡ gì đó" và khẳng định đã giao việc cho nhân viên là Bùi Thị Trang, tiền nong thế nào là việc của Trang và doanh nghiệp, Trang đòi bao nhiêu bị cáo không kiểm soát được.

"Thế ai là chi cục trưởng, bị cáo hay Trang mà lại nói không kiểm soát được. Doanh nghiệp người ta gặp bị cáo trước, sau đó bị cáo giao việc cho Trang. Trang nhận tiền, chi phần lớn cho bị cáo, sao nói là không kiểm soát được. Bị cáo nói vậy có thấy người ngồi dưới phòng xử họ cười không?", chủ tọa truy vấn.

Bà Dinh khi này ngập ngừng rất lâu, nói "có đòi hỏi gì đâu", việc đưa tiền do công ty "tự nguyện".

HĐXX tiếp tục truy vấn "chẳng ai đưa tiền tỷ cho người dưng" nhưng bà Dinh tiếp tục khẳng định "doanh nghiệp bảo họ tự nguyện".

HĐXX nêu cáo trạng quy kết bà Dinh được Trang chuyển khoản hơn 700 triệu đồng, còn lại đưa tiền mặt. Trang hưởng 302 triệu.

Về nội dung này, bà Dinh khai khi được cấp dưới chia tiền thì cấp dưới báo cáo đó là doanh nghiệp cảm ơn, bị cáo xác định đó là cảm ơn thuần túy nên không hỏi thêm.

Cựu Chi cục trưởng chỉ thừa nhận số tiền thể hiện trong tài khoản ngân hàng. Về số tiền mặt, bị cáo đổi lời khai nhiều lần.

Ban đầu, bà Dinh khai không nhớ nhận bao nhiêu tiền mặt, sau đó lại khẳng định không nhận tiền mặt từ Trang.

Trước lời khai này của cựu lãnh đạo, bị cáo Trang khai, mức thu 5-7 triệu đồng mỗi hồ sơ do chính bà Dinh chỉ thị.

Khi doanh nghiệp hỏi số tài khoản để chuyển cho mình, bà Dinh bảo bị cáo: "Em nhận hộ chị không sao đâu". Ban đầu, bị cáo thiếu thiếu hiểu biết, nghĩ nhận hộ không ảnh hưởng gì nên nhận.

Bị cáo giải thích khi đó đang nghỉ sinh nên cũng muốn kiếm thêm tiền bỉm sữa nên đã nhận thêm mỗi hồ sơ một triệu đồng.

Trước lời khai của bị cáo Trang và phân tích của HĐXX về các chứng cứ lời khai và được luật sư tư vấn, bà Dinh thừa nhận về hành vi.