Cựu chi cục trưởng nhận hối lộ 2,2 tỷ đồng nói 'do doanh nghiệp tự nguyện'

Ngày 24/9, tại phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) cùng 28 bị cáo khác trong vụ sản xuất, buôn bán 426 lô sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn nhóm cựu cán bộ nhận hối lộ.

Cáo trạng xác định, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) đã gặp gỡ bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) và bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood).

Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh tại phiên tòa.

Trong cuộc gặp gỡ, hai bị cáo Cường và Hà nhờ bị cáo Dinh “tạo điều kiện” duyệt hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Bị cáo Dinh chỉ đạo cấp dưới của mình là bị cáo Bùi Thị Trang làm việc trực tiếp, giúp đỡ doanh nghiệp của Cường và Hà.

Trong khoảng một năm, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình đã duyệt 304 hồ sơ sữa của hai doanh nghiệp trên và nhận từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi hồ sơ. Theo đó, Trang nhận tổng số tiền 2,48 tỷ và chuyển cho Dinh gần 2,2 tỷ đồng.

Trước bục khai báo, bị cáo Dinh dù thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu nhưng biện minh rằng, bị cáo không chủ động đòi hỏi hay đưa ra số tiền để duyệt mỗi hồ sơ. Bị cáo Dinh nghĩ, đại diện doanh nghiệp đến gặp mình chỉ là thủ tục hành chính thông thường. Việc nộp hồ sơ là quyền của doanh nghiệp và bị cáo chỉ hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Nhận thấy khai báo thiếu thành khẩn của bị cáo Dinh, chủ tọa phiên tòa truy vấn: “Nếu doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục hành chính thì cần gì gặp Chi cục trưởng”. Bị cáo Dinh trả lời: “Chắc họ cũng muốn bị cáo giúp đỡ gì đó”.

Theo lời khai của bị cáo Dinh, bị cáo đã giao cho cấp dưới là bị cáo Trang gặp doanh nghiệp. Còn tiền nong thế nào là việc của Trang và doanh nghiệp. Trang đòi bao nhiêu tiền của doanh nghiệp thì bị cáo không kiểm soát được.

Chủ tọa phiên tòa tiếp tục truy vấn bị cáo Dinh: “Thế bị cáo là Chi cục trưởng hay bị cáo Trang mà không kiểm soát được?. Doanh nghiệp chủ động gặp bị cáo trước, sau đó bị cáo giao việc cho bị cáo Trang. Số tiền Trang nhận của doanh nghiệp thì đã chi phần lớn cho bị cáo mà lại nói không kiểm soát được là sao?”.

Bị cáo Dinh trả lời: “Bị cáo không đòi hỏi gì. Việc đưa tiền là do doanh nghiệp tự nguyện”. Chủ tọa hỏi tiếp bị cáo Dinh: “Chẳng ai đưa tiền tỷ cho người dưng mà không có mục đích. Bị cáo thấy đúng hay sai?”. Bị cáo Dinh ngập ngừng một lúc rồi trả lời “Thưa tòa, doanh nghiệp bảo họ tự nguyện và bị cáo cũng không nhớ đã nhận bao nhiêu tiền”.

Chủ tọa phiên tòa nhắc lại nội dung trong cáo trạng quy kết đối với bị cáo Dinh: Bị cáo Dinh được bị cáo Trang chuyển khoản hơn 700 triệu đồng, còn lại đưa tiền mặt. Tổng số tiền bị cáo Dinh đã nhận là gần 2,2 tỷ đồng. Còn bị cáo Trang hưởng lợi bất hợp pháp khoảng 300 triệu đồng.

Khai trước tòa, bị cáo Trang khẳng định, bị cáo Dinh đưa ra mức giá đối với mỗi hồ sơ của doanh nghiệp từ 5 đến 7 triệu đồng. “Khi doanh nghiệp hỏi số tài khoản để chuyển tiền, bị cáo Dinh nói bị cáo nhận hộ, không sao đâu”, Trang khai rõ.

Cũng theo lời khai của Trang, do thiếu hiểu biết nên bị cáo nghĩ nhận tiền hộ sếp thì không ảnh hưởng gì nên đã nhận. Khi Trang đang nghỉ sinh con và muốn kiếm thêm chút tiền “bỉm sữa” nên đã lấy thêm mỗi hồ sơ một triệu đồng.